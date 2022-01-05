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15:32 05 Января 2022 Просмотров 234   КомментариевКомментарии

Смещение Назарбаева, убийства силовиков, план заговорщиков: главное из обращения Токаева к нации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к нации заявил, что возглавит Совет безопасности республики, которым до этого руководил бывший президент Нурсултан Назарбаев.

Токаев выступил с обращением к нации

Также он подтвердил, что в ходе массовых протестов были убиты несколько правоохранителей. Глава государства пообещал, что  сегодняшнего дня власть будет действовать максимально жестко в отношении правонарушителей в ходе протестов.

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Что касается их организации, то, по словам Токаева, у заговорщиков был тщательный план действий, и они мотивированы финансово.

«Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков», – сказал президент.

Он также пообещал, что в ближайшее время выступит с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана

“Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана, выйдем из нее сильными”, – сказал Токаев.

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Тэги: Казахстан, протесты, акция протеста
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