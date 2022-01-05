Первая кровь: в Казахстане застрелили одного протестующего и одного силовика

В городе Атырау полиция открыла огонь по протестующим, в результате чего один из участников акции погиб от выстрела в голову.

В Казахстане сообщили о смертях с обеих сторон



Об этом сообщает сообщило издание The Insinder со ссылкой на корреспондентку «Радио Азаттык» Санию Тойкен.

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По ее информации, полиция начала стрельбу по митингующим. Серьезно были ранены два человека, одному из них попали в голову – он скончался.

Также в соцсетях сообщают о том, что протестующие в Алмате застрелили одного силовика. Это подтверждается соответствующим видео.

Хотя на кадрах сложно понять, кого именно подстрелили и насколько смертельным оказалось ранение.

Официального подтверждения обеих смертей пока нет.

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Тэги: Казахстан, протесты