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10:07 11 Января 2022 Просмотров 281   КомментариевКомментарии

Избежать “цветных революций”: Путин предложил разместить российские войска во всех странах ОДКБ

Президент России Владимир Путин предложил заранее ввести войска ОДКБ во все страны альянса и разместить их на стационарных военных базах.

Путин захотел разместить российские войска в странах ОДКБ

Об этом он заявил во время онлайн-саммита лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности.

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Так, по его мнению, можно  быстрее решать возникающие локальные проблемы.

«Лучше заранее ввести войска ОДКБ во все страны альянса и разместить их на стационарных военных базах. Так быстрее можно решать возникающие локальные проблемы, если что. В частности, предотвращать «цветные революции», нейтрализовывать использование майданных технологий, не допускать раскачивания ситуаций», – сказал Путин.

Как сообщали Власти, более 70 российских военно-транспортных самолетов круглосуточно перебрасывали войска и военную технику в Казахстан в рамках “миротворческой” миссии ОДКБ.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: одкб, Владимир Путин
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