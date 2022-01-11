Избежать “цветных революций”: Путин предложил разместить российские войска во всех странах ОДКБ

Президент России Владимир Путин предложил заранее ввести войска ОДКБ во все страны альянса и разместить их на стационарных военных базах.

Путин захотел разместить российские войска в странах ОДКБ



Об этом он заявил во время онлайн-саммита лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности.

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Так, по его мнению, можно быстрее решать возникающие локальные проблемы.

«Лучше заранее ввести войска ОДКБ во все страны альянса и разместить их на стационарных военных базах. Так быстрее можно решать возникающие локальные проблемы, если что. В частности, предотвращать «цветные революции», нейтрализовывать использование майданных технологий, не допускать раскачивания ситуаций», – сказал Путин.

Как сообщали Власти, более 70 российских военно-транспортных самолетов круглосуточно перебрасывали войска и военную технику в Казахстан в рамках “миротворческой” миссии ОДКБ.

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