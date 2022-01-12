Заболеваемость стремительно растет: за сутки в Украине более 10 тысяч новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки по состоянию на утро 13 января в Украине зафиксировано 10 046 новых случаев COVID-19, умерли от болезни и ее осложнений 191 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 10 046 новых случаев COVID-19



Об этом сообщили на сайте Минздрава. Среди заболевших 590 детей и 255 медиков.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

За это время госпитализировали 1676 украинцев, побороли заболевание 7202 пациента.

Лидером по суточной заболеваемости остался Киев – 997 случаев, затем идут Ивано-Франковская область – 983 и Львовская – 949.

Количество новых случаев COVID-19 в сутки по регионам:

г. Киев – 997;

Винницкая область – 510;

Волынская область – 88;

Днепропетровская область – 362;

Донецкая область – 354;

Житомирская область – 367;

Закарпатская область – 413;

Запорожская область – 222;

Ивано-Франковская область – 983;

Киевская область – 376;

Кировоградская область – 64;

Луганская область – 98;

Львовская область – 949;

Николаевская область – 174;

Одесская область – 508;

Полтавская область – 431;

Ривненская область – 273;

Сумская область – 510;

Тернопольская область – 389;

Харьковская область – 560;

Херсонская область – 95;

Хмельницкая область – 367;

Черкасская область – 293;

Черновицкая область – 313;

Черниговская область – 350.

Как сообщали Власти, по данным на утро 12 января в Украине подтвердили 7117 новых случаев заболевания COVID-19, умерли от болезни 193 украинца.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: covid-19