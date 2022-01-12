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Главная » Украина » Общество
08:42 13 Января 2022 Просмотров 169   КомментариевКомментарии

Заболеваемость стремительно растет: за сутки в Украине более 10 тысяч новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки по состоянию на утро 13 января в Украине зафиксировано 10 046 новых случаев COVID-19, умерли от болезни и ее осложнений 191 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 10 046 новых случаев COVID-19

Об этом сообщили на сайте Минздрава. Среди заболевших 590 детей и 255 медиков.

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За это время госпитализировали 1676 украинцев, побороли заболевание 7202 пациента.

Лидером по суточной заболеваемости остался Киев – 997 случаев, затем идут Ивано-Франковская область – 983 и Львовская – 949.

Количество новых случаев COVID-19 в сутки по регионам:

  • г. Киев – 997;

  • Винницкая область – 510;

  • Волынская область – 88;

  • Днепропетровская область – 362;

  • Донецкая область – 354;

  • Житомирская область – 367;

  • Закарпатская область – 413;

  • Запорожская область – 222;

  • Ивано-Франковская область – 983;

  • Киевская область – 376;

  • Кировоградская область – 64;

  • Луганская область – 98;

  • Львовская область – 949;

  • Николаевская область – 174;

  • Одесская область – 508;

  • Полтавская область – 431;

  • Ривненская область – 273;

  • Сумская область – 510;

  • Тернопольская область – 389;

  • Харьковская область – 560;

  • Херсонская область – 95;

  • Хмельницкая область – 367;

  • Черкасская область – 293;

  • Черновицкая область – 313;

  • Черниговская область – 350.

Как сообщали Власти, по данным на утро 12 января в Украине подтвердили 7117 новых случаев заболевания COVID-19, умерли от болезни 193 украинца.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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