Заболеваемость стремительно растет: за сутки в Украине более 10 тысяч новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки по состоянию на утро 13 января в Украине зафиксировано 10 046 новых случаев COVID-19, умерли от болезни и ее осложнений 191 человек.
Об этом сообщили на сайте Минздрава. Среди заболевших 590 детей и 255 медиков.
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За это время госпитализировали 1676 украинцев, побороли заболевание 7202 пациента.
Лидером по суточной заболеваемости остался Киев – 997 случаев, затем идут Ивано-Франковская область – 983 и Львовская – 949.
Количество новых случаев COVID-19 в сутки по регионам:
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г. Киев – 997;
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Винницкая область – 510;
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Волынская область – 88;
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Днепропетровская область – 362;
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Донецкая область – 354;
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Житомирская область – 367;
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Закарпатская область – 413;
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Запорожская область – 222;
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Ивано-Франковская область – 983;
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Киевская область – 376;
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Кировоградская область – 64;
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Луганская область – 98;
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Львовская область – 949;
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Николаевская область – 174;
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Одесская область – 508;
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Полтавская область – 431;
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Ривненская область – 273;
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Сумская область – 510;
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Тернопольская область – 389;
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Харьковская область – 560;
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Херсонская область – 95;
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Хмельницкая область – 367;
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Черкасская область – 293;
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Черновицкая область – 313;
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Черниговская область – 350.
Как сообщали Власти, по данным на утро 12 января в Украине подтвердили 7117 новых случаев заболевания COVID-19, умерли от болезни 193 украинца.