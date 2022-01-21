Россия может захватить Харьков: Зеленский предупредил о возможном вторжении
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае эскалации ситуации с Россией она может вторгнуться в Харьков.
Об этом он сказал в интервью The Washington Post.
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«Я скажу реально, если Россия решит усилить свою эскалацию, конечно, она это сделает на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован», — заявил Зеленский.
Он уточнил, что поводом для вторжения может стать известный российский нарратив о необходимости защиты русскоязычного населения.
«После оккупации Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это крупные города. В Харькове проживает более 1 млн граждан», — подчеркнул Зеленский.
Как сообщали Власти, после своего видеообращения к украинцам с призывами не верить в российское вторжение президент Владимир Зеленский озвучил заявления о возможной большой войне с сотнями тысяч убитых.