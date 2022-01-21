НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
12:19 21 Января 2022 Просмотров 221   КомментариевКомментарии

Россия может захватить Харьков: Зеленский предупредил о возможном вторжении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае эскалации ситуации с Россией она может вторгнуться в Харьков.

Зеленский предположил, как может начаться вторжение России

Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Я скажу реально, если Россия решит усилить свою эскалацию, конечно, она это сделает на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован», — заявил Зеленский.

Он уточнил, что поводом для вторжения может стать известный российский нарратив о необходимости защиты русскоязычного населения.

«После оккупации Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это крупные города. В Харькове проживает более 1 млн граждан», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщали Власти, после своего видеообращения к украинцам с призывами не верить в российское вторжение президент Владимир Зеленский озвучил заявления о возможной большой войне с сотнями тысяч убитых.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский, Россия - страна агрессор
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.01.2022 12:53
Кремль не усвоил историю: Великобритания предупредила Россию о новой Чечне и Афганистане в Украине
ТОР
14.12.2021 13:02
В некоторых столицах побеждает страх: Зеленский – о вето Германии на оружие для Украины
ТОР
01.12.2021 11:48
Зеленский рассказал, как остановить войну на Донбассе
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Киеве с эвакуатора на дорогу выпал огромный бульдозер

11:48 Украина

В Гане прогремел мощный взрыв: много погибших, сотни зданий разрушены

09:24 Мир

В Киеве ночью горела многоэтажка: спасатели нашли два обгоревших тела

06:22 Украина

Обязательная вакцинация работников: Верховный суд поставил точку в спорах

16:27 Украина

Под Черкассами два сотрудника предприятия до смерти замерзли в холодильной камере

15:59 Украина

В Кремле назвали срок ожидания письменного ответа от США по гарантиям безопасности

12:39 Мир

В Молдове ввели чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса

11:41 Мир

Заразилась, чтобы не делать прививку: в Чехии от COVID-19 умерла певица-антивакцинатор

11:15 Мир

Ляшко объяснил, чем “Омикрон” отличается от других штаммов

11:12 Украина

Украли $120 тысяч из сейфа судьи: всплыли подробности ограбления суда во Львове

07:39 Украина

Праздновали по-царски: после решения суда Порошенко с командой засекли в ресторане

07:01 Украина

Новости | NetGameSlots.com