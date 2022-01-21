Россия может захватить Харьков: Зеленский предупредил о возможном вторжении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае эскалации ситуации с Россией она может вторгнуться в Харьков.

Зеленский предположил, как может начаться вторжение России



Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Я скажу реально, если Россия решит усилить свою эскалацию, конечно, она это сделает на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован», — заявил Зеленский.

Он уточнил, что поводом для вторжения может стать известный российский нарратив о необходимости защиты русскоязычного населения.

«После оккупации Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это крупные города. В Харькове проживает более 1 млн граждан», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщали Власти, после своего видеообращения к украинцам с призывами не верить в российское вторжение президент Владимир Зеленский озвучил заявления о возможной большой войне с сотнями тысяч убитых.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Владимир Зеленский, Россия - страна агрессор