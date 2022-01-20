До 60 тысяч больных в сутки: в Минздраве озвучили прогноз для вспышки “Омикрона”

В Украине ожидается значительный прирост заболевших штаммом «Омикрон».

По словам Кузина, вышеприведенные цифры очень оптимистичны



Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью «LIGA.Life».

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Так, по его словам, финальные прогнозы по ожидаемой заболеваемости штаммом «Омикрон» в Украине все еще находятся в процессе обсуждения и еще не готовы для обнародования.

Тем не менее предварительные расчеты, проведенные Советом национальной безопасности и обороны, прогнозируют в феврале около 59 000 заболевших ежедневно.

Таким образом, только в феврале в Украине суммарно заболеют около 1 млн украинцев.

По словам Кузина, вышеприведенные цифры очень оптимистичны.

Главный санврач также добавил, что волна заболевших штаммом «Омикрон» буде расти значительными темпами в течение 1-2 недель, а затем также быстро пойдет на спад.

Как ранее сообщали Власти, “Омикрон” в Украине обнаружили уже в десяти областях.

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Тэги: коронавирус, кузин, Омикрон