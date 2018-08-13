НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
01:18 25 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Солнце произошел мощный выброс: NASA опубликовало видео

Обсерватория солнечной динамики НАСА (SDO) зафиксировала солнечную вспышку среднего уровня в четверг, 20 января, с пиком в 08:01 по Киеву.

Вспышка произошла 20 января

Об этом сообщило Space.com. Вспышку можно увидеть на краю солнечного диска.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Поскольку выброс произошел на краю Солнца, он, вероятно, не был направлена ​​прямо на Землю . Вспышка классифицируется как средняя или класс M5.5, достаточно мощная, чтобы потенциально вызвать отключение радиосвязи в полярных регионах, если бы она поразила нашу планету прямо.

Обсерватория солнечной динамики и несколько других аппаратов следят за космической погодой, которая зависит от активности на Солнце. Вспышки на нашей звезде сопровождаются выбросами корональной массы заряженных частиц, которые вызывают полярные сияния на Земле.

Вместе  с тем, пока Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований не прогнозирует солнечной активности, которая будет влиять на нашу планету.

Солнце имеет 11-летний цикл солнечной активности и в настоящее время находится в том, который астрономы называют 25-м солнечным циклом.

На пике солнечных циклов на поверхности Солнца появляется несколько солнечных пятен, которые представляют собой сгустки энергии.

Вспышка произошла на краю Солнца

Вспышка произошла на краю Солнца

Поскольку магнитные линии запутываются в солнечных пятнах, они могут «защелкиваться» и генерировать всплески энергии, такие как вспышки.

Как сообщали Власти, доктор Тамита Сков, физик, занимающийся космической погодой, предупредила о потенциальной опасной вспышке на Солнце.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: NASA, солнце
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.08.2018 07:50
NASA запустило зонд для исследования Солнца
ТОР
31.10.2016 09:57
В ноябре весь мир на 15 дней погрузится в темноту
ТОР
05.08.2016 16:15
Камеры NASA сняли на видео столкновении кометы с Солнцем
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Зеленский созвал СНБО на понедельник: что обсудят

14:36 Украина

Украинским спортсменам запретили стоять рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине

14:11 Украина

В Запорожье мужчина бросил на балкон дома гранату: эвакуировали весь подъезд

12:07 Украина

В Киеве произошло ДТП на трамвайных путях: движение заблокировано

09:31 Украина

В Харькове пропавшего без вести мужчину нашли мертвым в его машине

09:06 Украина

В Киеве в арендованной квартире при пожаре сгорел мужчина

08:51 Украина

В Киеве на пороге больницы застрелился мужчина

08:00 Украина

С сегодня украинцы старше 60 лет могут покупать лекарства за ковидную тысячу

07:48 Украина

По ОАЭ и Саудовской Аравии нанесли ракетные удары

06:31 Мир

У Зеленского отреагировали на планы Кремля о новом правительстве в Украине во главе с Мураевым

19:09 Украина

В России женщина утонула в проруби во время крещенских купаний. Видео

14:35 Мир

Новости | NetGameSlots.com