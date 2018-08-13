На Солнце произошел мощный выброс: NASA опубликовало видео

Обсерватория солнечной динамики НАСА (SDO) зафиксировала солнечную вспышку среднего уровня в четверг, 20 января, с пиком в 08:01 по Киеву.

Вспышка произошла 20 января



Об этом сообщило Space.com. Вспышку можно увидеть на краю солнечного диска.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Поскольку выброс произошел на краю Солнца, он, вероятно, не был направлена ​​прямо на Землю . Вспышка классифицируется как средняя или класс M5.5, достаточно мощная, чтобы потенциально вызвать отключение радиосвязи в полярных регионах, если бы она поразила нашу планету прямо.

Обсерватория солнечной динамики и несколько других аппаратов следят за космической погодой, которая зависит от активности на Солнце. Вспышки на нашей звезде сопровождаются выбросами корональной массы заряженных частиц, которые вызывают полярные сияния на Земле.

Вместе с тем, пока Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований не прогнозирует солнечной активности, которая будет влиять на нашу планету.

Солнце имеет 11-летний цикл солнечной активности и в настоящее время находится в том, который астрономы называют 25-м солнечным циклом.

На пике солнечных циклов на поверхности Солнца появляется несколько солнечных пятен, которые представляют собой сгустки энергии.

Поскольку магнитные линии запутываются в солнечных пятнах, они могут «защелкиваться» и генерировать всплески энергии, такие как вспышки.

Как сообщали Власти, доктор Тамита Сков, физик, занимающийся космической погодой, предупредила о потенциальной опасной вспышке на Солнце.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: NASA, солнце