НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
18:34 30 Января 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Министра обороны Канады прибыла в Украину с официальным визитом

В ходе визита глава минобороны Канады проведет встречу с министром обороны Украины.

Встречал делегацию в Киеве заместитель министра обороны Александр Полищук

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

30 января в Украину с официальным визитом прибыла министр обороны Канады Анита Ананд.

Встречал делегацию в Киеве заместитель министра обороны Александр Полищук.

Ананд пробудет в Украине два дня – за это время у главы минобороны Канады запланирована встреча с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Как ранее сообщали Власти, Канада призвала семьи дипломатов покинуть Украину из-за угрозы вторжения РФ.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Канада, минобороны, официальный визит
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.01.2022 13:54
Воинский учет женщин: Минобороны сократило количество профессий
ТОР
25.01.2022 15:35
Канада призвала семьи дипломатов покинуть Украину из-за угрозы вторжения РФ
ТОР
02.07.2019 19:59
Зеленского в Канаде встретили в вышиванках и с караваем
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com