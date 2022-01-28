Министра обороны Канады прибыла в Украину с официальным визитом

В ходе визита глава минобороны Канады проведет встречу с министром обороны Украины.

Встречал делегацию в Киеве заместитель министра обороны Александр Полищук



Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

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30 января в Украину с официальным визитом прибыла министр обороны Канады Анита Ананд.

Встречал делегацию в Киеве заместитель министра обороны Александр Полищук.

Ананд пробудет в Украине два дня – за это время у главы минобороны Канады запланирована встреча с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Как ранее сообщали Власти, Канада призвала семьи дипломатов покинуть Украину из-за угрозы вторжения РФ.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Канада, минобороны, официальный визит