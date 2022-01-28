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18:34 30 Января 2022 42 Комментарии
Министра обороны Канады прибыла в Украину с официальным визитом
В ходе визита глава минобороны Канады проведет встречу с министром обороны Украины.
Встречал делегацию в Киеве заместитель министра обороны Александр Полищук
Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.
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30 января в Украину с официальным визитом прибыла министр обороны Канады Анита Ананд.
Встречал делегацию в Киеве заместитель министра обороны Александр Полищук.
Ананд пробудет в Украине два дня – за это время у главы минобороны Канады запланирована встреча с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
Как ранее сообщали Власти, Канада призвала семьи дипломатов покинуть Украину из-за угрозы вторжения РФ.
Тэги: Канада, минобороны, официальный визит
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