Тысячи провокаторов собирались устроить массовые беспорядки в Киеве: с кровью и драками

Некие провокаторы планировали проведение масштабных акций протеста с провокациями в Киеве и регионах на границе с Россией.

Денис Монастырский рассказал о подготовке "многотысячных" акций протеста



Об этом на брифинге рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. По его словам, беспорядки должны были начаться сегодня, 31 января.

Тысячи «титушек» якобы планировали потасовки в центре Киева – с бутафоркой кровью поджогом автомобилей и шин.

«Вчера была задержана группа лиц, которая планировала массовые беспорядки в центре столицы. Их число должно было достичь 5 тысяч. Они должны были драться с полицией, это планировалось заранее. Заранее была заготовлена бутафорская кровь, которая должна была якобы пролиться среди активистов”, – рассказа Монастырский.

Он также отметил, что сегодня должна была состояться первая акция из целого ряда запланированных.

В подтверждение своих слов министр привел видеозапись разговора “организаторов” акции.

Далее подробности “нового “майдана” в столице раскрыл глава Нацполиции Игорь Клименко .

По его словам,беспорядки должны были начаться сегодня утром под Офисом президента. Там планировались столкновения с правоохранителями.

Этому должно было предшествовать шествие протестующих по Институтской к Офису президента. На митинге под Офисом должны были зажечь шины и начать драки с правоохранителями.

Затем предполагалось облить подготовленного «актера» бутафорской кровью. Его должны были начать спасать подставные «парамедики». Это должно было стать поводом для перехода протеста в более горячую фазу и сигналом для мобилизации других людей.

Клименко уточнил, что организаторы искали участников акций за деньги.

Он показал видео, где некие люди на скрытую камеру обсуждают подвоз шин и людей на акции, а также организацию «толкучки».

Несмотря на заявленную ”многотысячность”, задержанных оказалось всего двое – организатор и его сообщник.

По словам Монастырского, они могли иметь отношение к российским спецслужбам.

Министр уточнил, что изучается связь подозреваемых с воинскими формированиями «ДНР» и «ЛНР», а также Россией. И предположил, что никому, кроме Москвы, это не может быть выгодно.

Кк соообщали Власти, в Нацполиции заявили о задержании группы лиц, которые планировали массовые беспорядки на территории Украины.

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Тэги: МВД, акции протеста, нацполиция, Денис Монастырский