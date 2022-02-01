Украина, Польша и Великобритания создают альянс: что о нем известно

Украина, Польша и Великобритания создают новый альянс, призванный укрепить пояс безопасности и усилить Балто-Черноморскую ось.

Подробнее о готовящемся союзе рассказал в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Он назвал четыре важных фактора о будущем альянсе.

Кто придумал

С инициативой начала такого трехстороннего сотрудничества в октябре прошлого года выступила Украина, несмотря на то, что некоторые украинские эксперты приписывают ее другой стране.

Зачем это нужно

Этот новый формат является частью украинской стратегии малых альянсов как проактивной внешней политики. Отдельное внимание уделено им и в Стратегии внешнеполитической деятельности.

По словам Кулебы ее суть в том, Украина не может ждать безопасности и процветания в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны уже сегодня.

“Поэтому мы уже сегодня достигаем практического укрепления, сплачивая дружеские и близкие по духу страны в малые альянсы. Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось”, – отметил дипломат.

Так, по его словам, уже появились Люблинский треугольник с Польшей и Литвой, Квадрига с Турцией, Ассоциированное трио с Грузией и Молдовой. Все они успешно развиваются и приобретают вес, уже сегодня приносят Украине конкретные преимущества.

Почему такие страны

Новый формат не привязан к локальной географии – это объединения стран, разделяющих общие принципы, стремящиеся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовые к конкретным действиям.

“Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз безопасности Европе и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в областях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемого”, – отметил Кулеба.

Когда объявят

Планировалось, что первое официальное объявление о создании нового формата будет сделано министерствами иностранных дел трех стран в рамках визита главы британского МИД Лиз Трасс в Киев.

Но поскольку она заболела COVID-19, объявление перенесли на позже.