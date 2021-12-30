В Париже на бульваре Сен-Жермен рядом с музеем Орсе вспыхнул пожар в четырехэтажном здании, которое находилось на ремонте, никто не пострадал.

Причина пожара пока неизвестна



Об этом сообщило BFMTV.

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В борьбе с огнем задействовали 150 пожарных. Дым распространился над рекой Сена и дошел до Лувра.

Загорелось четырехэтажное здание, в котором раньше располагались министерства. Сейчас в нем проводили ремонтные работы.

Дом вплотную примыкает к знаменитому Hôtel de Beauharnais, построенному в 1713 году и было внесенному в 1951 году в список исторических памятников. Здание является резиденцией посла Германии в Париже с 1968 года.

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Пожар ликвидировали к 22:00.

Как сообщали Власти, Киеве в Подольском районе возник пожар в пятиэтажке, в результате которого погиб один человек, еще один пострадал.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: Франция, Париж, пожар