В Париже загорелся дом рядом с музеем Орсе: дымом заволокло Лувр
В Париже на бульваре Сен-Жермен рядом с музеем Орсе вспыхнул пожар в четырехэтажном здании, которое находилось на ремонте, никто не пострадал.
Об этом сообщило BFMTV.
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В борьбе с огнем задействовали 150 пожарных. Дым распространился над рекой Сена и дошел до Лувра.
Загорелось четырехэтажное здание, в котором раньше располагались министерства. Сейчас в нем проводили ремонтные работы.
Дом вплотную примыкает к знаменитому Hôtel de Beauharnais, построенному в 1713 году и было внесенному в 1951 году в список исторических памятников. Здание является резиденцией посла Германии в Париже с 1968 года.
Пожар ликвидировали к 22:00.
Как сообщали Власти, Киеве в Подольском районе возник пожар в пятиэтажке, в результате которого погиб один человек, еще один пострадал.