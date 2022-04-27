В Приднестровье нашли газету из будущего: проанонсированы смертельные теракты и обращение к Путину

На территории так называемой Приднестровской молдавской республики напечатали большой тираж газеты «Приднестровье», датированный 2 мая 2022 года с “официальным обращением жителей ПМР к президенту РФ Владимиру Путину”.

Приднестровье готовят для участия в войне с Украиной



Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также к сообщению прикреплено фото “экстренного выпуска” газеты.

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Центральный материал издания – «Официальное обращение жителей ПМР к президенту РФ Путину».

В тексте высказывается просьба «привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ». Для этого на территории самой России открываются «мобилизационные пункты» для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья.

Таким образом Кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут осуществлять провокации с территории «ПМР».

Также газета содержит ряд агитационных материалов о «кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин».

Поскольку газета напечатана еще накануне праздников, существует опасность, что кремлевские власти планируют совершить ряд актов устрашения среди местного населения, ответственность за которые традиционно возложит на «Украину и коллективный Запад».

Тексты газеты переполнены кремлевскими штампами.

«Возможности избежать большой войны у приднестровцев больше нет. Киев и его натовские кураторы вынесли свой приговор, уже согласовали все свои действия с Кишиневом и Бухарестом», – сказано в одном из материалов.

Все надежды авторы газеты связывают с «противодействием братской россии».

Иностранных граждан призывают вступать в вооруженные силы ПМР. В частности, на территории РФ

«Кроме РФ мобилизационные пункты разворачиваются в ЛНР, ДНР, Абхазии и САР. Кроме этого вступить в ряды нашей армии могут граждане других стран. Для этого им достаточно приехать в страны, где есть такие мобилизационные пункты», – сказано в пропагандистской агитке.

По мнению украинских разведчиков, такими действиями руководство РФ может готовить новый плацдарм агрессии против Украины и основы для «официальной» оккупации части территории независимой Молдовы.

Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация пытается дестабилизировать ситуацию в регионе Приднестровья, но Вооруженные Силы Украины готовы к возможной эскалации.

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