НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
10:22 01 Мая 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

В Приднестровье нашли газету из будущего: проанонсированы смертельные теракты и обращение к Путину

На территории так называемой Приднестровской молдавской республики напечатали большой тираж газеты «Приднестровье», датированный 2 мая 2022 года с “официальным обращением жителей ПМР к президенту РФ Владимиру Путину”.

Приднестровье готовят для участия в войне с Украиной

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также к сообщению прикреплено фото “экстренного выпуска” газеты.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Центральный материал издания – «Официальное обращение жителей ПМР к президенту РФ Путину».

В тексте высказывается просьба «привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ». Для этого на территории самой России открываются «мобилизационные пункты» для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья.

Таким образом Кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут осуществлять провокации с территории «ПМР».

Также газета содержит ряд агитационных материалов о «кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин».

Поскольку газета напечатана еще накануне праздников, существует опасность, что кремлевские власти планируют совершить ряд актов устрашения среди местного населения, ответственность за которые традиционно возложит на «Украину и коллективный Запад».

Тексты газеты переполнены кремлевскими штампами.

«Возможности избежать большой войны у приднестровцев больше нет. Киев и его натовские кураторы вынесли свой приговор, уже согласовали все свои действия с Кишиневом и Бухарестом», – сказано в одном из материалов.

Все надежды авторы газеты связывают с «противодействием братской россии».

Иностранных граждан призывают вступать в вооруженные силы ПМР. В частности, на территории РФ

«Кроме РФ мобилизационные пункты разворачиваются в ЛНР, ДНР, Абхазии и САР. Кроме этого вступить в ряды нашей армии могут граждане других стран. Для этого им достаточно приехать в страны, где есть такие мобилизационные пункты», – сказано в пропагандистской агитке.

По мнению украинских разведчиков, такими действиями руководство РФ может готовить новый плацдарм агрессии против Украины и основы для «официальной» оккупации части территории независимой Молдовы.

Газета из будущего

Газета из будущего

Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация пытается дестабилизировать ситуацию в регионе Приднестровья, но Вооруженные Силы Украины готовы к возможной эскалации.

Тэги: Приднестровье
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.04.2022 06:48
Все знаем и не боимся: Зеленский прокомментировал ситуацию в Приднестровье
ТОР
26.04.2022 17:01
Переговоров с Путиным не будет: Санду назвала причины провокаций в Приднестровье
ТОР
26.04.2022 12:34
В Приднестровье якобы атаковали воинскую часть: введен «красный» уровень опасности
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Под Запорожьем нацгвардеец сбил “Иглой” российский Су-25

07:32 Украина

Под Харьковом ВСУ уничтожили российские штабы: сотни убитых офицеров

07:22 Украина

«Призрак Киева» погиб во время выполнения боевого задания

16:15 Украина

Следующая цель РФ – освободить Марс от марсиан: Подоляк потроллил Лаврова

15:39 Мир

Вас ждет неизбежная участь: бердянские партизаны обратились к коллаборантам

13:11 Украина

Война идет по плану, миру мешают США и НАТО: главное из интервью Лаврова агентству Синьхуа

08:06 Мир

В России прогремел взрыв на стратегическом объекте

18:15 Мир

Под Чернобаевкой чеченцы и буряты устроили перестрелку

16:57 Украина

В ОБСЕ заявили о подготовке Россией конституции для Украины

14:54 Мир

Путин не пригласил на парад 9 мая никого, даже Лукашенко

14:07 Мир

На Харьковщине спецназ украинской разведки освободил стратегическое село

13:43 Украина

Новости | NetGameSlots.com