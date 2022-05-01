Жители Приднестровья бегут в сторону Одесской области

В результате провокаций в непризнанной Приднестровской молдавской республики местные жители начали бежать в сторону Молдовы и Украины, а именно – в Одесскую область.

В Одессе с ВСУ спокойней



После провокаций в Приднестровье жители оттуда начали бежать даже в Одессу, – сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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«Они признаются, что у нас безопаснее, потому что есть гарант – Вооруженные Силы Украины. Они понимают – то, что там происходит, это подготовка к определенному плацдарму для, возможно, и вооруженных провокаций против Украины», – объяснил он.

Братчук говорит, что, в частности, озвучиваются «планы» о десанте.

«Если Россия действительно захочет высадить десант в Приднестровье, то они будут лететь над территорией Украины, наши ВСУ будут сбивать военные самолеты», – добавил спикер.

Ранее Власти писали, что в Приднестровье нашли газету из будущего: проанонсированы смертельные теракты и обращение к Путину.

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