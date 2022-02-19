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17:40 02 Мая 2022 Просмотров 83   КомментариевКомментарии

Львовский школьник объяснил, почему не заметил Анджелину Джоли

Парень заметил американскую актрису Анджелину Джоли, но в тот момент слушал музыку и просматривал посты в Instagram, из-за чего не понял кто именно зашел в кафе.

Школьник ждал маршрутку и решил зайти в кафе, чтобы перекусить.

Об этом рассказывается в сюжете «Сніданку з 1+1″.

Парня зовут Юлиан, ему 14 лет и он заканчивает 8 класс. По словам Юлиана он оказался в кафе случайно – он ждал маршрутку и решил зайти в кафе, чтобы перекусить.

«Я сел за столик и краем уха слышу, как кто-то на английском языке разговаривает. Думаю, как раз американская Instagram-знаменитость. Как-то не заметил, я видел, но не понял, кто это, не узнал», — сказал парень и добавил, что видел много фильмов с Джоли, но в жизни она совсем другая.

Юлик также рассказал, что в тот момент слушал музыку и просматривал посты в Instagram. После уехал домой, ничего не подозревая.

«Я приехал домой, а мне мама показывает видео, которое ей соседка сбросила, что я популярен. Пока я домой ехал, где-то полчаса получилось так, что я уже во всех пабликах… Как сон наяву. Вроде бы все реально и такое впечатление, что ты проснешься и этого всего не будет», – говорит Юлик.

Как ранее сообщали Власти, Анджелину Джоли заметили во львовской кофейне.

Тэги: Львов, Анджелина Джоли, кафе
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