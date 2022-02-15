Царёва пока осудили на 12 лет, но могут дать и пожизненное

Бывший депутат от «Партии регионов» и сепаратист Олег Царев осужден заочно Шевченковским райсудом Киева.

Бывший депутат от «Партии регионов» и сепаратист Олег Царев



Шевченковский суд Киева рассматривал дело с 2016 года заочно, поскольку бывший нардеп сбежал за пределы страны и находился в розыске. Только в марте 2022-го, после начала полномасштабной войны, Царев появился в Киевской области. Как сообщил журналист Денис Казанский, политик, прибыл вместе с русской армией, прикрываясь необходимостью доставить “гуманитарный груз”. Об этом сообщает сайт «Судебный репортер».

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Экс-нардепа признали виновным по ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст 109 УК Украины: в публичных призывах к преднамеренным действиям с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, нарушению порядка, установленного Конституцией, а также в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации.

Речь идет о высказываниях Царева во время президентской избирательной кампании в апреле-мае 2014 года. В частности, в эфире «Общественного телевидения», «Россия 24» и русского «1 канала».

Царев критиковал события Майдана, называл новую власть нелегитимной, настаивал на необходимости предоставления русскому языку статуса государственного, а также пропагандировал идею децентрализации власти вплоть до создания Федеральной республики Новоросия, куда войдут Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Запорожская, Николаевская и Днепропетровская области.

В числе доказательств — показания двух бывших сотрудников госохраны, которые сопровождали Царева во время перевыборной кампании 2014 года, а также видеозаписи программ при участии политика, их расшифровка и лингвистические экспертизы.

Суд обратился к президенту Владимиру Зеленскому с представлением относительно лишения Царева ордена «За заслуги» ІІІ степени. Этот орден он получил в 2011-ом от президента Виктора Януковича.

Царев после совершения уголовного правонарушения продолжил антиукраинскую деятельность. В частности, в условиях ведения политическим руководством Российской Федерации длящейся с 2014 года агрессивной войны с Украиной и перешедшей в фазу настоящего геноцида украинской нации с проявлениями издевательства и насилия над гражданскими, включая детей и женщин.

Еще в апреле 2014-го прокуратура Киева зарегистрировала это уголовное производство относительно посягательства нардепом на территориальную целостность страны.

Согласно общедоступных данных из СМИ, он принимал активное участие совместно с русскими военными, прикрываясь благотворительной миссией в форме псевдопомощи жителям Киевской области, когда русские военные уничтожали все живое на территории Украины.

Цареву сообщили еще одно подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационистскую деятельности. Это произошло после того, как Царев обратился к главе военной администрации Кривого Рога Александру Вилкула и предложил ему сдать город русским оккупантам.

По данным следствия, народный депутат IV-VII созывов Верховной Рады Украины неоднократно публиковал в собственном telegram-канале призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, нарушению порядка, установленного Конституцией Украины. Эти призывы привели к гибели людей и другим тяжким последствиям, а также к поддержке решений и действиям государства-агрессора, ее вооруженных формирований и к сотрудничеству с ними.

За совершение таких преступлений в период военного положения Цареву может угрожать пожизненное лишение свободы.

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