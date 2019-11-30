В Харькове прогремели взрывы: виден большой столб дыма

В Харькове местные жители сообщают о нескольких взрывах.

После взрыва заметили густой столб дыма



Жители Харькова в соцсетях и пабликах сообщают о нескольких взрывах в разных районах города.

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При этом отмечается, что сигнала воздушной тревоги не было.

Позже появились снимки с большим столбом дыма над городом после одного из взрывов.

Официального подтверждения или каких-либо комментариев пока не поступало.

Тэги: взрыв, Харьков