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11:50 19 Мая 2022 39 Комментарии
В Харькове прогремели взрывы: виден большой столб дыма
В Харькове местные жители сообщают о нескольких взрывах.
После взрыва заметили густой столб дыма
Жители Харькова в соцсетях и пабликах сообщают о нескольких взрывах в разных районах города.
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При этом отмечается, что сигнала воздушной тревоги не было.
Позже появились снимки с большим столбом дыма над городом после одного из взрывов.
Официального подтверждения или каких-либо комментариев пока не поступало.
Тэги: взрыв, Харьков
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