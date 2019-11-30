НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
11:50 19 Мая 2022 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

В Харькове прогремели взрывы: виден большой столб дыма

В Харькове местные жители сообщают о нескольких взрывах.

После взрыва заметили густой столб дыма

Жители Харькова в соцсетях и пабликах сообщают о нескольких взрывах в разных районах города.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

При этом отмечается, что сигнала воздушной тревоги не было.

Позже появились снимки с большим столбом дыма над городом после одного из взрывов.

Официального подтверждения или каких-либо комментариев пока не поступало.

Дым после взрыва в одном из районов Харькова

Дым после взрыва в одном из районов Харькова

Тэги: взрыв, Харьков
Loading...

Новости по теме

ТОР
30.11.2019 16:00
Три человека погибли при взрыве гаража
ТОР
25.10.2019 15:40
Один из подозреваемых в участии в перестрелке подорвался на гранате
ТОР
05.02.2019 12:45
В Харьковской области на кладбище мужчина подорвался на гранате
blog comments powered by Disqus
Россия открестилась от своей военной свастики Z и V

13:26 Мир

В Харькове прогремели взрывы: виден большой столб дыма

11:50 Украина

Российские офицеры вывозят свои семьи из Калининграда

11:29 Мир

Байден переключился с России на Китай: президент США наконец отправляется в Азию

08:30 Мир

В Мелитополе партизаны подорвали бронепоезд оккупантов: в городе прогремели взрывы и выстрелы

13:48 Украина

Появились новые видео выхода украинских защитников из “Азовстали и их прибытия в Еленовку

12:41 Украина

Россия нанесла ракетный удар по Одессе: подробности

09:35 Украина

В Госдуме РФ предложили сделать флаг СССР новым флагом России

09:24 Мир

Требуют убить: россияне в соцсетях возмущаются эвакуацией украинских воинов из “Азовстали”

08:17 Мир

Взрыв в Николаеве: над городом столб дыма

06:38 Украина

Американские астрономы открыли звезду с золотом и серебром

23:28 Мир