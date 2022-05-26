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16:41 29 Мая 2022 Просмотров 580   КомментариевКомментарии

Обстрел Харькова: сообщают о мощных взрывах в северной части

После сообщений в СМИ о визите президента Владимира Зеленского в Харьков начался интенсивный обстрел города.

В Харькове прогремели взрывы

О мощных взрывах сообщают местные жители. Говорят, досталось северной части города.

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Также люди публикуют фото и видео большого столба дыма после одного из прилетов.

Какие разрушения и есть ли погибшие, пока неизвестно.

Тэги: Харьков
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Обстрел Харькова: сообщают о мощных взрывах в северной части

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