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16:41 29 Мая 2022 580 Комментарии
Обстрел Харькова: сообщают о мощных взрывах в северной части
После сообщений в СМИ о визите президента Владимира Зеленского в Харьков начался интенсивный обстрел города.
В Харькове прогремели взрывы
О мощных взрывах сообщают местные жители. Говорят, досталось северной части города.
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Также люди публикуют фото и видео большого столба дыма после одного из прилетов.
Какие разрушения и есть ли погибшие, пока неизвестно.
Тэги: Харьков
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