Обстрел Харькова: сообщают о мощных взрывах в северной части

После сообщений в СМИ о визите президента Владимира Зеленского в Харьков начался интенсивный обстрел города.

В Харькове прогремели взрывы



О мощных взрывах сообщают местные жители. Говорят, досталось северной части города.

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Также люди публикуют фото и видео большого столба дыма после одного из прилетов.

Какие разрушения и есть ли погибшие, пока неизвестно.

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Тэги: Харьков