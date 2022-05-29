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Главная » Украина » Происшествия
18:52 30 Мая 2022 Просмотров 142   КомментариевКомментарии

Россияне в панике: ВСУ вышибли оккупантов из еще одного населенного пункта на Херсонщине

В ходе активного наступления в Херсонской области украинские войска выбили врага из населенного пункта Николаевка.

Стремительное продвижение ВСУ вызвало панику у оккупантов

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Это привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил РФ.

В то же время оккупанты продолжают наращивать систему противовоздушной обороны на территории временно оккупированного Крыма.

Враг дополнительно развернул два зенитных ракетных дивизиона ЗРС С-300 из состава 4 армии Южного военного округа.

ВСУ продолжают приближаться к Херсону

ВСУ продолжают приближаться к Херсону

Тэги: херсон
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