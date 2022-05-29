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18:52 30 Мая 2022 142 Комментарии
Россияне в панике: ВСУ вышибли оккупантов из еще одного населенного пункта на Херсонщине
В ходе активного наступления в Херсонской области украинские войска выбили врага из населенного пункта Николаевка.
Стремительное продвижение ВСУ вызвало панику у оккупантов
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Это привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил РФ.
В то же время оккупанты продолжают наращивать систему противовоздушной обороны на территории временно оккупированного Крыма.
Враг дополнительно развернул два зенитных ракетных дивизиона ЗРС С-300 из состава 4 армии Южного военного округа.
Тэги: херсон
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