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08:47 08 Июня 2022 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

В Северодонецке бои, по Лисичанску опасно ходить: что происходит в самых горячих точках

Украинские военные продолжают сдерживать войска оккупантов в Северодонецке, в соседнем Лисичанске опасно даже в центральных районах.

Враг безжалостно расстреливает Северодонецк и Лисичанск

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Именно на одной из центральных улиц Лисичанска вчера после артиллерийских обстрелов погиб местный житель.

Кроме того, раненую в городе женщину госпитализировали сразу в Черновцы.

Также, по словам Гайдая,  повреждено несколько многоэтажек. Однако больше всего разрушений, которые зафиксированы на текущий час, во Врубовке и Золотом. Там повреждено 25 домов.

Из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне обстреляли Золотое-4 и Врубовку.

Враг продолжает уничтожать заведения здравоохранения. Последний обстрел многопрофильной больницы был произведен из артиллерии калибром 240 мм. А на днях оккупанты разрушили здание местной станции «скорой помощи».

Украинские военные дают отпор россиянам не только в Северодонецке. Не имело успеха и наступление противника близ Тошковки. Враг также пытался продвинуться в направлении Устиновки, однако наши защитники оттеснили оккупантов.

За прошедшие сутки отбито одиннадцать атак врага, уничтожены три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, тринадцать единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами. Подразделениями противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».

Тэги: Лисичанск, Северодонецк, Сергей Гайдай

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