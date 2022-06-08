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15:17 08 Июня 2022 45 Комментарии
Аэророзведка ВСУ показала ювелирное уничтожение вражеской техники на Херсонщине
Украинские боевые подразделения с помощью аэроразведки уничтожили сразу несколько целей противника на границе Николаевской и Херсонской областей.
ВСУ продолжают уничтожать технику врага
Об этом сообщили в Аэророзведке ВСУ.
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“Благодаря нашим «небесным кораблям» оккупанты недосчитались БМД-2. Работаем и дальше на победу!”, – отметили разведчики.
Тэги: Николаев, херсон
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