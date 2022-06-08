Аэророзведка ВСУ показала ювелирное уничтожение вражеской техники на Херсонщине

Украинские боевые подразделения с помощью аэроразведки уничтожили сразу несколько целей противника на границе Николаевской и Херсонской областей.

ВСУ продолжают уничтожать технику врага



Об этом сообщили в Аэророзведке ВСУ.

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“Благодаря нашим «небесным кораблям» оккупанты недосчитались БМД-2. Работаем и дальше на победу!”, – отметили разведчики.

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Тэги: Николаев, херсон