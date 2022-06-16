Россия нанесла мощный авиаудар по Лисичанску: есть погибшие

Днем 16 июня российская авиация нанесла удар по Лисичанску в Луганской области.

Оккупанты попали в здание, где скрывались от обстрелов люди



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Попали в одну из построек, где скрывались люди.

По меньшей мере, трое погибших и семеро раненых.

Спасатели сейчас разгребают завалы.