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14:51 16 Июня 2022 Просмотров 196   КомментариевКомментарии

Россия нанесла мощный авиаудар по Лисичанску: есть погибшие

Днем 16 июня российская авиация нанесла удар по Лисичанску в Луганской области.

Оккупанты попали в здание, где скрывались от обстрелов люди

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Попали в одну из построек, где скрывались люди.

По меньшей мере, трое погибших и семеро раненых.

Спасатели сейчас разгребают завалы.

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