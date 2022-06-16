16.06.2022 14:40
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14:51 16 Июня 2022 196 Комментарии
Россия нанесла мощный авиаудар по Лисичанску: есть погибшие
Днем 16 июня российская авиация нанесла удар по Лисичанску в Луганской области.
Оккупанты попали в здание, где скрывались от обстрелов люди
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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Попали в одну из построек, где скрывались люди.
По меньшей мере, трое погибших и семеро раненых.
Спасатели сейчас разгребают завалы.
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