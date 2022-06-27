Рейтинговое агентство Moody’s заявило о дефолте России

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service завило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам.

Дефолт России признают и другие рейтинговые агентства



Об этом сказано в сообщении на сайте организации.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«27 июня выплаты по двум купонам евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт», — заявили в агентстве.

В агентстве напомнили, что 22 июня президент Владимир Путин подписал указ о выплатах по внешнему госдолгу в рублях. В Moody’s подчеркнули, что будут рассматривать платежи в рублях как дефолт по облигациям.

Тэги: Россия