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06:30 28 Июня 2022 257 Комментарии
Рейтинговое агентство Moody’s заявило о дефолте России
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service завило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам.
Дефолт России признают и другие рейтинговые агентства
Об этом сказано в сообщении на сайте организации.
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«27 июня выплаты по двум купонам евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, представляет собой дефолт», — заявили в агентстве.
В агентстве напомнили, что 22 июня президент Владимир Путин подписал указ о выплатах по внешнему госдолгу в рублях. В Moody’s подчеркнули, что будут рассматривать платежи в рублях как дефолт по облигациям.
Тэги: Россия
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