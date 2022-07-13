Білоруський прикордонник під кулями перетнув кордон, аби приєднатися до ЗСУ

Під обстрілами білоруський прикордонник перейшов кордон, аби стати на захист України.

З двох перебіжчиків до України дістався лише один



Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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У Волинській області затримали чоловіка без документів, який незаконно перетнув український кордон. Він зізнався, що проходить службу у Брестській прикордонній групі та хоче доєднатися до Сил оборони України.

Разом з однодумцем військовий прямував до кордону, але їх почали переслідувати зі стрільбою. Тож дійти до державної межі зміг лише один.

Наразі проводиться перевірка інформації, після чого буде ухвалено рішення щодо його подальшої долі.