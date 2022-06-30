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16:47 14 Июля 2022 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

Байден переконає Ізраїль розширити військову допомогу Україні

Президент США Джо Байден на сьогоднішній зустрічі попросить прем’єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда розширити військову допомогу Україні.

Байден може натиснути на Лапіда

Як повідомило ізраїльське видання Walla, про це заявили представники адміністрації США на брифінгу для журналістів.

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«Президент поговорить із прем’єр-міністром Лапідом про необхідність допомогти Україні. Ми радіємо додатковій допомозі, про яку Ізраїль оголосив останніми днями, але є конкретні потреби українців, про які ми поговоримо з ізраїльтянами», – сказав представник адміністрації.

Видання зауважило, що постачання зброї в Україну є останнім предметом розбіжностей між урядом США та урядом Ізраїлю щодо російського вторгнення в Україну. Наразі Ізраїль не дав згоди на постачання передового озброєння Україні.

Тэги: США, Джо Байден, Ізраїль
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