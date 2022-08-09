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16:32 09 Августа 2022 354 Комментарии
У Криму після вибухів почалася паніка: люди намагаються втікти з півострова
Після серії потужних вибухів у Новофедорівці в районі Сак і Євпаторії росіяни, які відпочивали там, кинулися виїжджати з регіону.
Росіни налякалися і тікають
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Водночас у район вибуху мчать карети швидкої допомоги та різні спецавтомобілі. У деяких місцях на дорогах з’являються пробки.
Також в небі літають літаки санавіації.
А в епіцентрі вибухів продовжується детонація боєкомплекту.
Вперше з початку російської агресії в Криму увімкнули сирену повітряної тривоги
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