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16:32 09 Августа 2022 Просмотров 354   КомментариевКомментарии

У Криму після вибухів почалася паніка: люди намагаються втікти з півострова

Після серії потужних вибухів у Новофедорівці в районі Сак і Євпаторії росіяни, які відпочивали там, кинулися виїжджати з регіону.

Росіни налякалися і тікають

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Водночас у район вибуху мчать карети швидкої допомоги та різні спецавтомобілі. У деяких місцях на дорогах з’являються пробки.

Також в небі літають літаки санавіації.

А в епіцентрі вибухів продовжується детонація боєкомплекту.

Вперше з початку російської агресії в Криму увімкнули сирену повітряної тривоги

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