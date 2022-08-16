Після сьгоднішніх вибухів на Кримському мосту рекордний трафік: на виїзд з півострова – черги

Кримським мостом за останню добу в обидві сторони проїхало близько 38,3 тисячі автомобілів, що стало новим добовим рекордом.

На виїзд з Криму - великі черги



Про це повідомила прес-служба ФКУ Упрдор «Тамань»

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«Зафіксовано новий рекорд добового трафіку Кримського мосту. За добу 15 серпня 2022 року мостом в обидві сторони проїхало 38 тис. 297 автомобілів. Попередній рекорд було зафіксовано 16 серпня 2020 року – 37 тис. 374 транспортних засобів», – сказано у повідомленні.

Крім того, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що «тисячі громадян Росії вже висуваються у бік мосту через Керченську протоку».

Також і представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева повідомила, що на виїзд із Криму – величезні черги, окупанти тікають із півострова.

«Сьогодні після чергового необережного поводження з боєприпасами окупантами здетонувало у Джанкойському районі. Люди ховаються по підвалах», – написала Ташева у Facebook.

Як повідомляли Vlasti, після вибухів у Криму на вокзалі Сімферополя – черги: люди не можуть виїхати

Тэги: крым, Крим