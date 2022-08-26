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18:14 26 Августа 2022 430 Комментарии
Шматки тіл і техніки: з’явилося відео наслідків удару ЗСУ по Каховському мосту
24 серпня Збройні сили України вкотре вдарили по мосту через Каховську гідроелектростанцію у Херсонській області.
За інформацією Оперативного командування “Південь”, міст зазнав серйозних пошкоджень.
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Судячи з відео, яке сьогодні з’явилося у мережі, в момент удару на мості знаходилися техніка і жива сила окупантів.
Також видно, що споруда надовго виведена з ладу – рух транспорту по мосту неможлива.
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