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18:14 26 Августа 2022 Просмотров 430   КомментариевКомментарии

Шматки тіл і техніки: з’явилося відео наслідків удару ЗСУ по Каховському мосту

24 серпня Збройні сили України вкотре вдарили по мосту через Каховську гідроелектростанцію у Херсонській області.

За інформацією Оперативного командування “Південь”, міст зазнав серйозних пошкоджень.

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Судячи з відео, яке сьогодні з’явилося у мережі, в момент удару на мості  знаходилися техніка і жива сила окупантів.

Також видно, що споруда надовго виведена з ладу – рух транспорту по мосту неможлива.

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