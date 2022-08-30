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20:04 30 Августа 2022 Просмотров 429   КомментариевКомментарии

Розкрадали гуманітарку сотнями вагонів та збували через “АТБ” і “Сільпо”: що НАБУ закидає очільникам Запоріжжя

Стало відомо, що саме закидає НАБУ секретарю Запорізької міськради Анатолію Курєву, заступниці голови Запорізькій ОВА Златі Некрасовій, депутату Віктору Щербині та деяким іншим чиновникам, у яких сьогодні пройшли обшуки.

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Згідно ухвалі, винесеної Вищим Антикорупційним судом, Злата та Ко причетні до розкрадання (увага!) 22 морських контейнерів, 389 залізничних вагонів та 220 вантажівок з гуманітарною допомогою іноземного походження.

Як встановили детективи НАБУ, жодна пачка імпортних макаронів чи тушонки не дійшли до переселенців чи інших нужденних на території області. Навіть попри неодноразові звернення жителів до ОВА з проханнями допомоги.

Детективи мають докази щодо появи гуманітарки на полицях мережі маркетів “АТБ”, “Сільпо” та аптек “Оптима” та “Аптека низьких цін”. Тобто гуманітарку продавали нужденним, та ще й з ринковою накруткою.

Сьогодні детективи проводили обшуки у державних установах області, аби знайти та вилучити документи, експертний аналіз яких підтвердить попередні висновки слідства.

“Некрасова сьогодні дійсно перебувала у ОВА, а от її 43-річний хлопчик Вітя вчергове обісрався та вирішив сховатися за спиною 28-річної пасії”, – сказано в публікації.

Видання звертає увагу, що в ухвалі Антикорсуду присутнє дуже важливе формулювання від детективів, що махінації з гуманітаркою відбувалися “з відома голови Запорізької обласної військової адміністрації Старуха Олександра Васильовича, 28.04.1973 р.н.”.

Також розслідувачі навели статті Кримінального кодексу України, за якими детективи НАБУ відкрили провадження та за якими фігуранти провадження можуть  отримають офіційні повідомлення про підозру:

ч.5 ст.191 “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою” – карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;

ч.3. ст. 209 “Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом організованою групою або в особливо великому розмірі” – карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна;

ст. 368-5 “Незаконне збагачення” – карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

“Тож, коли відкрито провадження за статтею “Незаконне збагачення”, детективи НАБУ точно поцікавляться, звідки у дівчинки з Кічкаса кілограми ювелірних виробів, люксові автівки, шикарний особняк тощо”, – резюмували автори публікації.

Скрін ухвали Вищого Антикорупційного суду

Скрін ухвали Вищого Антикорупційного суду

Скрін ухвали Вищого Антикорупційного суду

Скрін ухвали Вищого Антикорупційного суду

Як повідомляли Vlasti, детективи НАБУ провели обшуки в кабінет секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва та його заступника Анатолія Васюка.

Тэги: запорожец, НАБУ, Запоріжжя
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