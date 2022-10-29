Севастопольську бухту атакували дрони: стрілянина та вибухи тривали більше години

З боку Севастопольської бухти здіймається дим

Понад годину - приблизно з 04:15 до 05:25 - жителі Севастополя чули майже безперервні вибухи та постріли.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Звуки було чути з різним ступенем гучності у всіх частинах міста.

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Пізніше «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що російські військові відбивають атаку дронів.

«Кораблі Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників у акваторії Севастопольської бухти», – написав він у Telegram.

За словами Развожаєва, у місті жодних об’єктів не вражено.

Місцеві жителі повідомляли у пабликах та чатах про дим, який піднімався з боку бухти.

Вранці міська адміністрація повідомила, що у бухті Севастополя призупинили рух поромів після атаки безпілотників. Мешканців попросили користуватися автобусами для сполучення з північною частиною міста.

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