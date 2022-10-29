Севастопольську бухту атакували дрони: стрілянина та вибухи тривали більше години

Севастопольську бухту атакували дрони: стрілянина та вибухи тривали більше години

З боку Севастопольської бухти здіймається дим

Понад годину - приблизно з 04:15 до 05:25 - жителі Севастополя чули майже безперервні вибухи та постріли.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Звуки було чути з різним ступенем гучності у всіх частинах міста.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Пізніше «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що російські військові відбивають атаку дронів.

«Кораблі Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників у акваторії Севастопольської бухти», – написав він у Telegram.

За словами Развожаєва, у місті жодних об’єктів не вражено.

Місцеві жителі повідомляли у пабликах та чатах про дим, який піднімався з боку бухти.

Вранці міська адміністрація повідомила, що у бухті Севастополя призупинили рух поромів після атаки безпілотників. Мешканців попросили користуватися автобусами для сполучення з північною частиною міста.

  • 365
  • 29.10.2022 07:46
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
10:24
Окупанти на Херсонщині рубають ліс на лівому березі і будують ешелоновану лінію оборони
Україна
09:55
Українські спецпризначенці ліквідували заступника начальника штабу ПВК Вагнера
Україна
08:52
Росіяни брешуть про свої успіхи під Бахмутом - ISW
Україна
07:46
Севастопольську бухту атакували дрони: стрілянина та вибухи тривали більше години
Україна
07:20
Під Майорськом ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувалися до нападу
Світ
19:45
Під Москвою в Дмитрові прогримів вибух на електропідстанції: місто залишилося без світла
Світ
18:31
Китай повідомив, що Росія готова відновити переговори з Україною та США
Україна
18:04
Графіки відключень не актуальні: вимикати світло в Києві будуть жорстко і надовго
Світ
17:50
Шойгу доповів Путіну про завершення мобілізації: в Україні вже більше 80 тисяч мобіків
Світ
16:57
Євросоюз домовився з Аргентиною про інвестиції в експорт сланцевого газу
Світ
16:27
В США на будинок Ненсі Пелосі скоєно напад: постраждав її чоловік
Світ
16:18
Бойові комарі: на Радбезі ООН Росія розповіла про біологічну зброю США в Україні
Світ
13:20
Штайнмаєр після візиту до України, закликав німців переглянути ставлення до Росії
Україна
12:54
Киян можуть залишати без світла до 6 годин
Світ
11:51
У НАТО помітили військове посилення РФ на Крайній Півночі

Головне

Україна
09:55
Українські спецпризначенці ліквідували заступника начальника штабу ПВК Вагнера
Україна
08:52
Росіяни брешуть про свої успіхи під Бахмутом – ISW
Світ
16:27
В США на будинок Ненсі Пелосі скоєно напад: постраждав її чоловік
Україна
12:54
Киян можуть залишати без світла до 6 годин
Світ
10:46
Китай готовий здати Путіна в обмін на домовленості з США
Світ
08:18
Маск закрив операцію з покупки Twitter і очолив компанію
Світ
19:34
Путін визнав, що версія про “брудну бомбу” вийшла з російських спецслужб
Україна
17:01
Відступ із Херсона – інформаційна операція росіян, ми їм не віримо, – Зеленський
Україна
14:12
Окупанти у Запорізькій області почали перевіряти смартфони громадян: шукають підписки на українські канали
Україна
09:34
Зранку ЗСУ знищили ворожі вертоліт Ка-52 і штурмовик Су-25
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Окупанти на Херсонщині рубають ліс на лівому березі і будують ешелоновану лінію оборони
Україна
29.10.2022 10:24
ТОР
Українські спецпризначенці ліквідували заступника начальника штабу ПВК Вагнера
Україна
29.10.2022 09:55
ТОР
Росіяни брешуть про свої успіхи під Бахмутом – ISW
Україна
29.10.2022 08:52

Популярне

ТОР
Бойові комарі: на Радбезі ООН Росія розповіла про біологічну зброю США в Україні
28.10.2022 16:18
ТОР
Під Москвою в Дмитрові прогримів вибух на електропідстанції: місто залишилося без світла
28.10.2022 19:45
ТОР
Киян можуть залишати без світла до 6 годин
28.10.2022 12:54

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com