У четвер рух суден з українським зерном відновиться

У четвер вирушить 8 суден з продовольством з України

Після одноденної паузи у четвер, 3 листопада, рух суден з українською сільгосппродукцією коридором безпеки в рамках зернової угоди відновиться.

Про це у Twitter повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

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Він уточнив, що 3 листопада коридором пройдуть вісім суден.

«Ми отримали підтвердження від ООН», – додав міністр.

Крім того, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Анкара продовжуватиме виконувати Чорноморську зернову ініціативу так само, як і робила це до оголошення Росією призупинення участі в ній.

Про це повідомила Європейська правда із посиланням на прес-конференцію чиновника.

«Одразу після підписання домовленості ціни на зерно значно впали. Ми хочемо, щоб так було і надалі. Ми виконували і виконуватимемо свої зобов’язання щодо цього», – зазначив він.

Глава турецького Міноборони повторив, що Анкара веде переговори з українською та російською стороною щодо повноцінного поновлення дії «зернової угоди».

Нагадаємо, в суботу Росія заявила про призупинення зернової угоди, укладеної Москвою, Туреччиною, Україною та ООН. У Кремлі стверджують, що більше не можуть гарантувати безпечного проходження кораблів з України через Чорне море, пояснюючи це атакою на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.