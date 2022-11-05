До Володі Зеленського, як до своєї дитини: Лукашенко пообіцяв носити українців на руках

Лукашенко начебто образився на українців за санкції

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився на Володимира Зеленського за введення санкцій і знову повторив, що не відправить в Україну білоруських військових.

Про це Лукашенко розповів під час церемонії запуску виробництва комбікормів та амінокислот Білоруської національної біотехнологічної корпорації.

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“Ви бачили мою позицію щодо України. Чого я лише там не робив. І першим, хто проти нас санкції ввів, був Київ – Володя Зеленський, до якого я як до своєї дитини ставився…”, – поскаржився Лукашенко.

Він також додав, що якщо українці не зайдуть на територію Білорусі зі зброєю, у нього немає абсолютно ніякого бажання відправляти в Україну військових.

“Будь ласка, приїжджайте, ми вас лікуватимемо, на руках носитимемо, ви рідні для нас. Але зі зброєю в руках мало не здасться”, – додав Лукашенко.

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