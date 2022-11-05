До Володі Зеленського, як до своєї дитини: Лукашенко пообіцяв носити українців на руках

До Володі Зеленського, як до своєї дитини: Лукашенко пообіцяв носити українців на руках

Лукашенко начебто образився на українців за санкції

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився на Володимира Зеленського за введення санкцій і знову повторив, що не відправить в Україну білоруських військових.

Про це Лукашенко розповів під час церемонії запуску виробництва комбікормів та амінокислот Білоруської національної біотехнологічної корпорації.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

“Ви бачили мою позицію щодо України. Чого я лише там не робив. І першим, хто проти нас санкції ввів, був Київ – Володя Зеленський, до якого я як до своєї дитини ставився…”, – поскаржився Лукашенко.

Він також додав, що якщо українці не зайдуть на територію Білорусі зі зброєю, у нього немає абсолютно ніякого бажання відправляти в Україну військових.

“Будь ласка, приїжджайте, ми вас лікуватимемо, на руках носитимемо, ви рідні для нас. Але зі зброєю в руках мало не здасться”, – додав Лукашенко.

  • 150
  • 05.11.2022 18:52
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
18:52
До Володі Зеленського, як до своєї дитини: Лукашенко пообіцяв носити українців на руках
Світ
18:27
До Москви прибув транспортний літак із іранськими дронами
Світ
12:03
Іран визнав постачання безпілотників Росії
Україна
10:08
Не змогли вкрасти: Путін наказав передати Кам'яну могилу під Мелітополем севастопольському музею
Україна
09:51
В Укренерго назвали області, де сьогодні будуть відключення світла
Світ
09:38
У російській Костромі згорів нічний клуб: загинуло 13 людей
Україна
07:58
Україна погодила з США, що вважати перемогою у війні з Росією
Україна
07:08
На Херсонщині ЗСУ знищили буксир окупантів під Антонівкою і колону ворога під Ольгівкою
Світ
06:51
США нададуть Україні все необхідне для звільнення Херсона
Україна
18:36
Півсотні танків, 250 БТРів та дрони-камікадзе: США оголосили про нову військову допомогу Україні
Світ
18:14
Сі Цзіньпін вперше виступив із критикою путінської війни в Україні
Світ
17:15
У Держдумі РФ заявили про підготовку України та Польщі до вторгнення до Білорусі
Світ
16:45
Ангелі Меркель скоротили урядові привілеї та закликали до ощадливості
Світ
15:58
Іран просить Росію допомогти з ядерною зброєю
Україна
15:06
Словенія направила Україні партію танків М55Ѕ: коли вони з'являться на полі бою

Головне

Світ
12:03
Іран визнав постачання безпілотників Росії
Україна
09:51
В Укренерго назвали області, де сьогодні будуть відключення світла
Світ
09:38
У російській Костромі згорів нічний клуб: загинуло 13 людей
Світ
17:15
У Держдумі РФ заявили про підготовку України та Польщі до вторгнення до Білорусі
Україна
14:46
Путін заявив, що мешканців Херсона треба виселити: що відбувається у місті
Україна
13:24
ОЗГ “С1К”: “Криптоносці”, або Як ДРГ злочинців з Росії окуповуло Київ
Світ
12:22
Байден пообіцяв незабаром звільнити Іран
Світ
07:08
G7 та Австралія погодили граничну ціну на російську нафту
Світ
17:54
Зеленський озвучив умову участі у саміті G20
Україна
16:55
Під Мелітополем пролунали вибухи в районі стратегічного залізничного мосту
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
До Володі Зеленського, як до своєї дитини: Лукашенко пообіцяв носити українців на руках
Світ
05.11.2022 18:52
ТОР
До Москви прибув транспортний літак із іранськими дронами
Світ
05.11.2022 18:27
ТОР
Іран визнав постачання безпілотників Росії
Світ
05.11.2022 12:03

Популярне

ТОР
Сі Цзіньпін вперше виступив із критикою путінської війни в Україні
04.11.2022 18:14
ТОР
Ангелі Меркель скоротили урядові привілеї та закликали до ощадливості
04.11.2022 16:45
ТОР
Байден пообіцяв незабаром звільнити Іран
04.11.2022 12:22

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2022, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com