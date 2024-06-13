Власниця ліквідованого IBOX банку, через який відмили 7 млрд грн., переховується в ОАЕ

Засновницею вже ліквідованого IBOX банку є одіозна Альона Шевцова, яка також є власницею ТОВ «Фінансова Компанія Лео».

Засновницею вже ліквідованого IBOX банку є одіозна Альона Шевцова, яка також є власницею ТОВ «Фінансова Компанія Лео».

Ця компанія тісно пов’язана з IBOX банком, через який у березні минулого року, в розпал повномаштабного вторгнення, рф проплачувалися «тіньові» азартні ігри.

Як наслідок, ТОВ «Фінансова Компанія Лео» потрапила до санкцій РНБО, згідно з указом президента № 145/2023 від 10 березня 2023 року.

З неофіційних джерел відомо, що зловмисниця Альона Шевцова переїхала в Об’єднані Арабські Емірати та проживає там в апартаментах на віллі, оренда якої на рік коштує понад $250 тис. Шевцову було оголошено в міжнародний розшук ще у листопаді 2023 року.

Як Альона Шевцова організувала протиправний гральний бізнес

Свого часу СБУ підозрювало Альону Шевцову та менеджерів з IBOX банку у відмиванні грошей від наркотрафіку. IBOX банк розробив систему, яка дуже спрощувала завдання наркодилерів. Більшість платежів за наркотики роками проходила через його термінали, які знаходилися практично у кожному торговому центрі. Крім цього, через IBOX банк любителі азартних ігор за допомогою дзеркальних сайтів азартних ігор поповнювали свої акаунти, навіть не підозрюючи, що насправді збагачують Шевцову.

В терміналах були відображені логотипи відомих брендів азартних ігор, однак всі кошти гравців надходили на підконтрольні компанії Альони Шевцової. Так за короткий час за допомогою протиправного грального бізнесу Альона Шевцова незаконно легалізувала 4,8 млрд грн та не сплатила до бюджету 7,2 млрд грн. податків, які могли б стати хорошою фінансовою подушкою безпеки для країни під час війни.

Нагадаємо, протиправну схему Шевцової СБУ та БЕБ викрили ще у березні 2023 року. За наслідками проведених обшуків та перевірки Національним банком України, активи IBOX банку були передані у Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Скільки коштує дискредитувати заступника Генпрокурора

Підозру Альоні Шевцовій особисто підписав заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький. Вона підозрюється за ч. 2 ст. 203-2 КК України та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Це незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей та легалізація майна одержаного злочинним шляхом.

Після цього на його адресу обвалився шквал критики та інформаційного бруду, мета якого полягала не тільки в банальному наклепі, але й у знятті Вербицького з посади заступника Генерального прокурора.

Тривалий час за прокурором Вербицьким слідкували невідомі люди, вивчили його спосіб життя, коло осіб та друзів з якими прокурор проводив час.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження у якому підозрюваною є Альона Шевцова збитки державі у вигляді несплати податків складають мільярди гривень. Чи можна в 7,2 млрд грн. оцінити підозру прокурора? Питання риторичне.

Як Христину Ільницьку використали для дискредитації прокурора

Христина Ільницька товаришує з прокурором Вербицьким, який вже тривалий час вхожий в сімейне коло Христини та добре знайомий з її сином. Сама ж Христина на своїй сторінці в мережі Інстаграм має близько тисячі підписників. Переважно це заможні люди, які займаються яхтовим бізнесом.

Успіх дівчини Шевцова використала, як нагоду для помсти Вербицькому.

Щоб дискредитувати Дмитра Вербицького Шевцова використовує свою свекруху Шевцову Олену Дмитрівну, яка є власницею шикарного столичного салону LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO.

Для цього тривалий час за Христиною її сином та Дмитром слідкували невідомі люди та на відео фіксували усі місця які відвідували Вербицький та Христина. Шевцова організувала відеоспостереження не тільки у будинку в елітному котеджному містечку «Коник» , але й в салоні LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO.

Особисто Христині від салону LEO BEAUTY CLUB LYPKIVSKOGO надійшла персональна пропозиція про надання BEAUTY послуг салону взамін на здійснення реклами на її сторінці в мережі Інстаграм, яка на сьогодні залишається популярною платформою для обміну контентом.

Оскільки сторінка Христини налічувала чимало підписників та користувалася популярністю, Шевцова була впевнена, що Христина погодиться на таку співпрацю, оскільки LEO BEAUTY CLUB є одним з салонів, що входить до мережі міжнародних салонів краси преміум сегменту та запропонувала їй безкоштовні послуги. Христина, нічого не підозрюючи, погодилася на пропозицію.

З часом дівчині від салону надійшла ще одна пропозиція. Шевцова особисто вийшла на контакт з Христиною Ільницькою та щоб дискредитувати Вербицького запросила на обслуговування у салон не тільки Христину, але й її друзів.

Зрештою так і сталося. Шевцова була впевнена що Христина Ільницька запросить для отримання послуг також свого друга Дмитра Вербицького. І кілька відвідувань заступником генпрокурора цього закладу стануть підставою для ефектного звинувачення Вербицького в отриманні безкоштовних послуг.

Спочатку під камери відеоспостережень потрапив син Христини. З часом під об’єктиви спеціально установлених камер потрапив і сам Вербицький за що взамін отримав шквал критики та фальшивих звинувачень у недоброчесності.

Однак на цьому Шевцова не зупинилася. У її планах ще залишилися нереалізовані ідеї дискредитації прокурора Вербицького. Наступного разу Христині запропонували надання рекламних послуг у Арабських Еміратах, розраховуючи на те, що Дубай разом з дівчиною відвідає також Вербицький. І це ще не весь перелік ідей запланованих підозрюваною Шевцовою.

Чи є у цій історії мораль

Банальність ситуації полягає не тільки в недалекості підозрюваної Альони Шевцової, а й у її наївній впевненості, що план помсти Вербицькому, який звинуватив її у низці злочинів, вдасться реалізувати так само просто, як відмити у країни мільярди гривень.