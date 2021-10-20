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Главная » Украина » Общество
08:22 21 Октября 2021 Просмотров 149   КомментариевКомментарии

Украина установила два COVID-рекорда за сутки: по заболевшим и умершим

В Украине за сутки зафиксированы два COVID-рекорда: 22 415 новых случаев заражения и 546 смертей от коронавирусной болезни.

В Украине рекорд по количеству заболевших и умерших в сутки

Об этом свидетельствуют данные Минздрава. Госпитализировали 4 892 пациента. Выздоровело за сутки 8036 человек.

Из числа новых заболевших детей – 1771, медработников – 345.

От COVID-19 в стране умерли уже 62 389 человек (+546 за сутки), выздоровели 2 352 835 (+8 036).

Ранее наибольшее число новых случаев заражения было установлено 3 апреля, тогда коронавирус обнаружили у 20 341 человека.

Предыдущий рекорд смертности зафиксировали 19 октября — умерло 538 пациентов с коронавирусом.

Ранее Власти писали, что Украина занимает 4 место в мире по суточной смертности от COVID-19 по данным за полные сутки 18 октября.

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Тэги: covid-19
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