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09:38 27 Октября 2021 Просмотров 224   КомментариевКомментарии

Стало известно имя виновника смертельного ДТП в Харькове и его пассажиров

Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович.

Стало известно имя виновника ДТП в Харькове

Об этом сообщил OBOZREVATEL со ссылкой на свои источники. Парень родился 20.08.2005 года.

Вместе с ним в салоне авто находились еще трое человек.

Пассажирами были Карякин Валерий Андреевич, Баранов Михаил Игоревич, 15.03.2002 г.р. и Дусик Елизавета Юрьевна, 01.10.2005 г.р.

Пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

По информации ряда Telegram-каналов, отец Харьковского – предприниматель, который занимается реализацией мясной продукции.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что 16-летний водитель уже задержан. В его крови алкоголя не обнаружено.

ДТП произошло 26 октября в 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской

ДТП произошло 26 октября в 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской

16-летний водитель Инфинити пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора

16-летний водитель Инфинити пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора

В результате аварии 58-летний водитель Шевроле погиб на месте

В результате аварии 58-летний водитель Шевроле погиб на месте

Как сообщали Власти, в Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo. Водитель Chevrolet скончался на месте, троих пострадавших из Infiniti увезла скорая, один из них скончался.

Также стало известно, что водитель Infinity, устроивший ДТП с двумя погибшими на перекрестке Гагарина и Одесской в Харькове 26 октября, два года назад якобы стрелял из пневматического пистолета в семью сверстницы.

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Тэги: Харьков, дтп
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