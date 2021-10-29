НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
17:33 01 Ноября 2021 Просмотров 59   КомментариевКомментарии

ГБР попросило НАПК составить протокол о коррупции на Гео Лероса за его обращение к Зеленскому

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Нацагентство по противодействию коррупции (НАПК) письмо, в котором попросило привлечь к административной ответсвенности народного депутата Гео Лероса.

ГБР просит НАПК проверить Лероса

Об этом сообщил сам Лерос в Facebook. Поводом для такого обращения стал депутатский запрос Лероса президенту Владимиру Зеленскому относительно кампании по его дискредитации.

Нардеп высказал уверенность, что действиями ГБР руководил сам глава государства.

«То есть, по вашему, я коррупционер, потому что пытаюсь обратиться к президенту по поводу грязных действий его секретарши Ермака?”, – написал Лерос.

Он также напомнил, что народный депутат от “Слуги народа” Андрей Клочко, мать которого за время его пребывания в Верховной Раде обзавелась недвижимостью на 14,5 млн гривен, пока не считается коррупционером.

“Арахамия, летающий чартером Фирташа в Вену – тоже, Зеленский, который имеет незадекларированные десятки миллионов долларов и имущество в офшорах – вообще святой, а меня будут судить за вопросы к президенту?!!! Владимир Зеленский, ты президент Украины, а не Беларуси, ты стал на ложный путь с очень плохим для тебя концом!» – заявил Лерос.

Как ранее сообщали Власти, генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство против депутата Гео Лероса из-за его публикации в одном из Telegram-каналов.

Источник:
Тэги: НАПК, ГБР, гео лерос
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
29.10.2021 18:31
Экс-сотрудник СБУ сдался ГБР и признался в убийстве человека, который вербовал его для теракта
ТОР
13.10.2021 17:04
Расследование ДТП с Трухиным: в ГБР видео не нашли, депутата не допросили
ТОР
02.10.2021 13:00
ГБР закончила расследование очередного дела против Тупицкого
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Россия стала мировым лидером по заболеваемости и смертности от COVID-19

10:35 Мир

В Киеве ужесточили карантин: какие ограничения действуют с 1 ноября

09:19 Украина

В Чехии оборвалась канатная дорога: погиб человек

09:07 Мир

Охрана Болсонару применила силу к журналистам на саммите G-20, – СМИ

08:25 Мир

Кого ждет успех, а у кого возможны неприятности: гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

23:03 Мир

Глава МИД Турции призвал не называть беспилотники Bayraktar турецкими

18:37 Мир

В Киеве ограничили скорость движения на оживленных дорогах: список улиц

17:25 Украина

В Грузии прошел второй тур местных выборов: ЦИК назвал победителей

15:12 Мир

Россия возобновила переброску войск к украинским границам. Видео

13:16 Украина

На Земле появится опасный вирус, который человечество не сможет контролировать – ВОЗ

02:00 Мир

В России задержали блогершу, которая оголила зад на фоне Исаакиевского собора

19:46 Мир

Новости | NetGameSlots.com