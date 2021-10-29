ГБР попросило НАПК составить протокол о коррупции на Гео Лероса за его обращение к Зеленскому

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Нацагентство по противодействию коррупции (НАПК) письмо, в котором попросило привлечь к административной ответсвенности народного депутата Гео Лероса.

ГБР просит НАПК проверить Лероса



Об этом сообщил сам Лерос в Facebook. Поводом для такого обращения стал депутатский запрос Лероса президенту Владимиру Зеленскому относительно кампании по его дискредитации.

Нардеп высказал уверенность, что действиями ГБР руководил сам глава государства.

«То есть, по вашему, я коррупционер, потому что пытаюсь обратиться к президенту по поводу грязных действий его секретарши Ермака?”, – написал Лерос.

Он также напомнил, что народный депутат от “Слуги народа” Андрей Клочко, мать которого за время его пребывания в Верховной Раде обзавелась недвижимостью на 14,5 млн гривен, пока не считается коррупционером.

“Арахамия, летающий чартером Фирташа в Вену – тоже, Зеленский, который имеет незадекларированные десятки миллионов долларов и имущество в офшорах – вообще святой, а меня будут судить за вопросы к президенту?!!! Владимир Зеленский, ты президент Украины, а не Беларуси, ты стал на ложный путь с очень плохим для тебя концом!» – заявил Лерос.

Как ранее сообщали Власти, генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство против депутата Гео Лероса из-за его публикации в одном из Telegram-каналов.

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