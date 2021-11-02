В Кремле отреагировали на информацию о российских танках у границы с Украиной

Сообщения о том, что Россия перебросила бронетехнику к границе с Украиной, не соответствуют действительности и являются “вбросом”.

Кремль назвал информацию о танках



Как сообщило ТАСС, так прокомментировал сообщения некоторых СМИ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, подобные публикации вообще не заслуживают комментариев, поскольку отличаются крайне низким качеством и содержат ошибки.

«Там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией. Само качество наилучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами», — заявил Песков.

Напомним, американское издание The Washington Рost со ссылкой на заявления своих анонимных источников сообщило, что после завершения российско-белорусских военных учений «Запад-2021″, Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной.

Однако позднее украинские разведчики не подтвердили факты дополнительной переброски российских войск к границе с Украиной, о которой писали в СМИ, в частности, The Washington Post.

Еще позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки российских танков и бронетехники на границе с Украиной.

Как ранее сообщали Власти, Администрация президента США провела консультации со своими ключевыми союзниками и партнерами по ситуации безопасности на границах Украины.

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