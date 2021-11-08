Мигранты пошли на штурм границы с Польшей. Видео
Мигранты из Беларуси попытались прорваться на территорию Польши на одном из участков границы.
Об этом сообщила пресс-службу МВД страны.
Польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице.
«Ситуация под контролем», – сообщили в МВД.
PILNE | Polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja została opanowana. pic.twitter.com/iJNvufd524
— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 8, 2021
Ранее Власти сообщали:
с территории Беларуси к границам Польши приближается многочисленная толпа мигрантов.
В Польше отреагировали на толпы мигрантов, которые приближаются к границе страны со стороны Беларуси, заявив о попытке силового проникновения на территорию государства.
Министерство обороны Польши сосредоточило на границе с Беларусью более 12 тысяч военнослужащих в состоянии боевой готовности.