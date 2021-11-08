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14:36 08 Ноября 2021 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

Мигранты пошли на штурм границы с Польшей. Видео

Мигранты из Беларуси попытались прорваться на территорию Польши на одном из участков границы.

Польские пограничники не дали прорваться мигрантам

Об этом сообщила пресс-службу МВД страны.

Польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице.

«Ситуация под контролем», – сообщили в МВД.

Ранее Власти сообщали:

с территории Беларуси к границам Польши приближается многочисленная толпа мигрантов.

В Польше отреагировали на толпы мигрантов, которые приближаются к границе страны со стороны Беларуси, заявив о попытке силового проникновения на территорию государства.

Министерство обороны Польши сосредоточило на границе с Беларусью более 12 тысяч военнослужащих в состоянии боевой готовности.

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Тэги: Польша, беларусь, мигранты
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