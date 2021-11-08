Мигранты пошли на штурм границы с Польшей. Видео

Мигранты из Беларуси попытались прорваться на территорию Польши на одном из участков границы.

Польские пограничники не дали прорваться мигрантам



Об этом сообщила пресс-службу МВД страны.

Польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице.

«Ситуация под контролем», – сообщили в МВД.

PILNE | Polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja została opanowana. pic.twitter.com/iJNvufd524 — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 8, 2021

Ранее Власти сообщали:

с территории Беларуси к границам Польши приближается многочисленная толпа мигрантов.

В Польше отреагировали на толпы мигрантов, которые приближаются к границе страны со стороны Беларуси, заявив о попытке силового проникновения на территорию государства.

Министерство обороны Польши сосредоточило на границе с Беларусью более 12 тысяч военнослужащих в состоянии боевой готовности.

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