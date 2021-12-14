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10:35 15 Декабря 2021 Просмотров 40   КомментариевКомментарии

Зеленский улетел в Брюссель на саммит Восточного партнерства: почему это важно

Президент Украины Владимир Зеленский улетел с рабочим визитом в Брюссель, где проведет два дня, 15 и 16 декабря.

Зеленский улетел в Брюссель

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Глава государства примет участие в саммите Восточного партнерства и проведет важные встречи.

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В саммите Восточного партнерства примут участие:

  • президент Европейского совета Шарль Мишель,

  • президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен,

  • лидеры государств-членов Евросоюза и стран Восточного партнерства.

В ОП отметили, что в рамках визита в Брюссель Владимир Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств – членов ЕС и стран-партнеров, руководством Европейского Союза и генеральным секретарем НАТО.

Важно, что перед началом саммита Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

Своеобразная встреча в Нормандском формате минус Россия будет посвящена минским соглашениям и попытке возвращения Москвы к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе.

Как сообщали Власти, президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе РФ Владимиру Путину накануне встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем перед саммитом Восточного партнерства.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Владимир Зеленский, восточное партнерство, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
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