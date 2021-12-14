Зеленский улетел в Брюссель на саммит Восточного партнерства: почему это важно
Президент Украины Владимир Зеленский улетел с рабочим визитом в Брюссель, где проведет два дня, 15 и 16 декабря.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Глава государства примет участие в саммите Восточного партнерства и проведет важные встречи.
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В саммите Восточного партнерства примут участие:
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президент Европейского совета Шарль Мишель,
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президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен,
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лидеры государств-членов Евросоюза и стран Восточного партнерства.
В ОП отметили, что в рамках визита в Брюссель Владимир Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств – членов ЕС и стран-партнеров, руководством Европейского Союза и генеральным секретарем НАТО.
Важно, что перед началом саммита Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем.
Своеобразная встреча в Нормандском формате минус Россия будет посвящена минским соглашениям и попытке возвращения Москвы к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе.
Как сообщали Власти, президент Франции Эммануэль Макрон позвонил главе РФ Владимиру Путину накануне встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем перед саммитом Восточного партнерства.