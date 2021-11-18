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12:58 15 Декабря 2021 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

На Центральном рынке Харькова произошла стрельба: есть пострадавшие

На Центральном рынке в Харькове в ходе конфликта между двумя мужчинами один из них открыл стрельбу, есть пострадавшие.

Об этом сообщило KHARKIV Today. Стрелка задержали очевидцы события до приезда полиции.

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«Только что на рынке двое зацепились в ссоре. В какой-то момент один достал пистолет и начал шмалять в толпе. Второй участник конфликта ранен. Толпа задержала стрелка до приезда копов», — рассказали очевидцы.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области информацию о стрельбе уточняют.

По информации директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора забашты, выстрел был из травматического оружия. В результате пострадали двое мужчин, одного из них госпитализировали в больницу.

Неизвестный открыл огонь из пистолета на рынке

Неизвестный открыл огонь из пистолета на рынке

«Травматическое оружие. Все, к счастью, целы, здоровы. Один остался на месте, второй поехал в больницу. У одного касательно по голени травматическая пуля прошла, ему ничего не надо, ушиб голени. У второго попала в нагрудный мобильный телефон. Второй — ушиб лица и грудной клетки», — сказал Забашта.

Как сообщали Васти, в российском Курске посетитель бара «Карамель» во время ссоры открыл по охранникам огонь из травматического пистолета.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Харьков, стрельба
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