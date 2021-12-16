В центре Киева ограничили движение из-за экстренного ремонта
В Киеве из-за риска повторного обвала дорожного покрытия ограничили движение на бульваре Шевченко.
Об этом сообщили в “Киевавтодоре”.
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Дорожники напомнили, что падение давления в водопроводе повлекло за собой аварийную ситуацию с асфальтовым покрытием. Поэтом, чтобы предотвратить дальнейшие аварии «Киевводоканал» будет менять часть трубопровода.
В настоящее время на бульваре движение частично ограничено – в направлении Бессарабской площади.
В зависимости от масштабов работ возможно полное перекрытие проезда.
Как сообщали Власти, 12 декабря из-за повреждения водопровода и последующего провала асфальта на бульваре Тараса Шевченко движение в направлении улицы Крещатик перекрыто, временно изменены маршруты общественного транспорта.