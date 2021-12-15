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13:47 16 Декабря 2021 Просмотров 544   КомментариевКомментарии

Под Киевом на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Видео

В Ирпене на ходу загорелась маршрутка ,когда в ней находились пассажиры.

Транспортное средство было полностью уничтожено огнем

Об этом сообщает Telegram-канал «Киев Оперативный».

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В Ирпене Киевской области прямо на ходу загорелась маршрутка. В этот момент в ней находилось 20 пассажиров, к счастью никто из них не пострадал.

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, однако транспортное средство было полностью уничтожено огнем.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Предварительная причина возгорания – неисправность проводки.

Как ранее сообщали Власти, во Львове прямо на ходу вспыхнул электровелосипед.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: маршрутка, дтп, пожар, ирпень
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