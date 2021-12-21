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11:53 21 Декабря 2021 Просмотров 137   КомментариевКомментарии

Хотят, чтобы я остался в Европе: Порошенко записал видеообращение

Пятый президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение, в котором заявил, что намерен вернуться в Украину в первой половине января.

Порошенко пообещал вернуться в Украину в первой половине января

Он также прокомментировал объявление ему подозрения в госизмене и содействии деятельности террористической организации.

«Мне передают „приветы“ из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не предоставлю им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января, но по своему графику, а не по графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского», — отметил он.

Порошенко также добавил, что после его возвращения «мы поговорим о государственной измене и о содействии и финансировании терроризма».

Как сообщали Власти, пятому украинскому президенту Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.

В Госбюро расследований подтвердили, что пятому президенту и лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и раскрыли подробности.

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Тэги: Петр Порошенко
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