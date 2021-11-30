Пьяный водитель на Skoda влетел в фуру с пропаном: движение на дороге Киев-Чоп затруднено
Вечером 28 декабря на трассе Киев-Чоп между населенными пунктами Ямполь и Каменнополь водитель автомобиля Skoda Fabia не справился с управлением и столкнулся с грузовиком MAN, который перевозил цистерну с пропаном.
Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.
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На месте происшествия правоохранители выяснили, что 31-летний житель Львовщины управляя автомобилем Skoda Fabia, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком MAN.
В результате ДТП фура съехала в кювет и движение на одной полосе осложнилось. Оба водителя отказались от госпитализации.
У виновника полицейские обнаружили признаки алкогольного пьянения, и проверка на устройстве Drager подтвердила это. Результат – 1,57 промилле.
На нарушителя составили два протокола: по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
Патрульные всю ночь регулировали движение транспорта и продолжают это делать до сих пор, обеспечивая реверсный проезд транспорта.
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