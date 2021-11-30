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Главная » Украина » Происшествия
10:29 29 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пьяный водитель на Skoda влетел в фуру с пропаном: движение на дороге Киев-Чоп затруднено

Вечером 28 декабря на трассе Киев-Чоп между населенными пунктами Ямполь и Каменнополь водитель автомобиля Skoda Fabia не справился с управлением и столкнулся с грузовиком MAN, который перевозил цистерну с пропаном.

Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

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На месте происшествия правоохранители выяснили, что 31-летний житель Львовщины управляя автомобилем Skoda Fabia, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком MAN.

В результате ДТП фура съехала в кювет и движение на одной полосе осложнилось. Оба водителя отказались от госпитализации.

У виновника полицейские обнаружили признаки алкогольного пьянения, и проверка на устройстве Drager подтвердила это. Результат – 1,57 промилле.

На нарушителя составили два протокола: по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Патрульные всю ночь регулировали движение транспорта и продолжают это делать до сих пор, обеспечивая реверсный проезд транспорта.

Водители отказались от госпитализации

Водители отказались от госпитализации

Как сообщали Власти, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области на улице Пушкина карета скорой помощи врезалась в электроопору.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Львов, дтп
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