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Главная » Мир » Общество
17:24 02 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

2022 год может стать последним годом пандемии, – ВОЗ

Тедрос Гебреисус уверен, что пандемия закончится в 2022 году, если будет покончено с неравенством в распределении вакцины.

Если мы покончим с несправедливостью, мы положим конец пандемии, считает глава ВОЗ.

Об этом сообщает Daily Mail.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвал страны к более тесному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом.

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По его словам, причиной появления нового штамма «Омикрон» стал «узкий национализм и создание чрезмерных запасов вакцин некоторыми странами».

«Чем дольше сохраняется неравенство, тем выше риск развития вируса, который мы не можем предотвратить или предсказать, – сказал он в своем новогоднем обращении. – Если мы покончим с несправедливостью, мы положим конец пандемии. В свою очередь, мы спасем жизни, мы снимем бремя с систем здравоохранения и дадим передышку медицинским работникам, которые неустанно трудились и жертвовали так многим в течение двух лет».

ВОЗ неоднократно критиковала богатые государства, которые предлагают своим гражданам делать третьи прививки, в то время как во многих регионах значительная часть населения не получила и первую дозу вакцины.

Как ранее писали Власти, глава ВОЗ заявил, что бустерной вакцинации недостаточно, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, пандемия COVID-19
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