Песня украинской группы Go_A вошла в топ-3 самых популярных за всю историю Евровидения

Выступавшая на Евровидении украинская группа Go_A с треком «SHUM» обрела множество поклонников не только в Украине, но и по всему миру.

Кадр из видеоклипа на песню



Об этом музыканты сообщили у себя в Instagram.

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«ESC Radio» подвело итоги голосования за лучшие треки прошедшего песенного конкурса.

Песня «SHUM» украинской группы Go_A заняла третье место и стала одной из самых известных песен за всю историю Евровидения.

Опередить украинцев удалось только победительнице Евровидение-2021 Loreen с песней «Euphoria» и триумфаторам прошло года Måneskin.

В ТОП-100 вошла и Джамала, которая победила на Евровидении-2016 с песней «1944″. В который раз в рейтинге оказалась Верка Сердючка с треком «Dancing Lasha Tumbai» и Руслана со своими «Дикими танцями».

Как ранее сообщали Власти, украинские исполнители вышли в финал «Евровидения».

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Евровидение, SHUM, go_a