Песня украинской группы Go_A вошла в топ-3 самых популярных за всю историю Евровидения
Выступавшая на Евровидении украинская группа Go_A с треком «SHUM» обрела множество поклонников не только в Украине, но и по всему миру.
Об этом музыканты сообщили у себя в Instagram.
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«ESC Radio» подвело итоги голосования за лучшие треки прошедшего песенного конкурса.
Песня «SHUM» украинской группы Go_A заняла третье место и стала одной из самых известных песен за всю историю Евровидения.
Опередить украинцев удалось только победительнице Евровидение-2021 Loreen с песней «Euphoria» и триумфаторам прошло года Måneskin.
В ТОП-100 вошла и Джамала, которая победила на Евровидении-2016 с песней «1944″. В который раз в рейтинге оказалась Верка Сердючка с треком «Dancing Lasha Tumbai» и Руслана со своими «Дикими танцями».
Как ранее сообщали Власти, украинские исполнители вышли в финал «Евровидения».