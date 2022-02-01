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10:26 01 Февраля 2022 Просмотров 225   КомментариевКомментарии

В бюджете нет денег на выплаты по 500 гривен за бустерную дозу – Минфин

Денег на выплаты обещанных президентом Владимиром Зеленским 500 грн гражданам, которые сделают бустерную прививку от COVID-19, в бюджете пока не хватает.

В Минфине рассказали, как будут платить за бустерную дозу

Об этом сообщила “Экономическая правда” со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко.

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«Если сосчитать, то по тысяче государство выплатило 7,7 миллионам граждан. Поэтому если рассчитать, что все эти люди пойдут за бустерной дозой в течение года, то 3 миллиарда, заложенных в бюджете на программу «єПідтримка», не хватит», — отметил он.

В то же время, по словам министра, потребности вносить изменения в бюджет на 2022 год для того, чтобы увеличить финансирование программы, нет. Он это пояснил тем, что граждане будут делать бустерную дозу вакцины постепенно.

«Кто-то вакцинировался в декабре, он уйдет не раньше июня-июля. Это откладывает решение этой проблемы на весь год», – объяснил Марченко.

Он также добавил, что как только в Минфине будут видеть необходимость увеличить финансирование «єПідтримки», то соответствующий законопроект с изменениями в бюджет внесут в Раду.

Как сообщали Власти, Зеленский заявил, что украинцы, которые сделают бустерную прививку от коронавируса, получат дополнительную выплату в 500 гривен в рамках программы «єПідтримка».

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