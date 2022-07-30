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14:18 30 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ексглава ЦРУ Петреус передбачив можливу перемогу України у війні з Росією

Все ймовірніше, що українські сили зможуть відбити більшу частину, якщо не всі території, які були окуповані російськими військами під час війни.

Петреус висловився щодо можливої перемоги України

Про це заявив американський генерал Девід Петреус в інтерв’ю для BILD.

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«Якщо НАТО та інші західні держави продовжать виділяти ресурси в нинішньому темпі, [...] я вважаю, що українські збройні сили зможуть зупинити російський наступ і відвоювати завойовані з 24 лютого території», – сказав Петреус.

Він також зазначив, що ядерні та військові позиції Європи є досить сильними, щоб ефективно стримувати президента РФ Володимира Путіна.

«Однак очевидно, що лідери НАТО повинні робити постійні дії у прямому та непрямому спілкуванні з президентом Путіним, щоб не було жодних сумнівів у можливостях країн НАТО та їхньої готовності використовувати ці можливості у разі потреби», – зазначив генерал.

Він також додав, що за війною в Україні уважно спостерігають і у Китаї.

«Усьому світу слід сподіватися, що керівництво в Пекіні усвідомлює, наскільки важливо зараз підтримувати вигідні відносини між Китаєм і західними сторонами, при цьому визнаючи величезні потенційні витрати реального конфлікту для всіх учасників», – зазначив Петреус.

Девід Петреус – американський генерал, командувач Центрального командування США (2008-2010). Був командувачем багатонаціональних сил в Іраку з лютого 2007 по вересень 2008 року. З липня 2010 року до липня 2011 року командувач силами США та НАТО в Афганістані. З вересня 2011 року по 9 листопада 2012 року обіймав посаду директора ЦРУ.

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