Ексглава ЦРУ Петреус передбачив можливу перемогу України у війні з Росією
Все ймовірніше, що українські сили зможуть відбити більшу частину, якщо не всі території, які були окуповані російськими військами під час війни.
Про це заявив американський генерал Девід Петреус в інтерв’ю для BILD.
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«Якщо НАТО та інші західні держави продовжать виділяти ресурси в нинішньому темпі, [...] я вважаю, що українські збройні сили зможуть зупинити російський наступ і відвоювати завойовані з 24 лютого території», – сказав Петреус.
Він також зазначив, що ядерні та військові позиції Європи є досить сильними, щоб ефективно стримувати президента РФ Володимира Путіна.
«Однак очевидно, що лідери НАТО повинні робити постійні дії у прямому та непрямому спілкуванні з президентом Путіним, щоб не було жодних сумнівів у можливостях країн НАТО та їхньої готовності використовувати ці можливості у разі потреби», – зазначив генерал.
Він також додав, що за війною в Україні уважно спостерігають і у Китаї.
«Усьому світу слід сподіватися, що керівництво в Пекіні усвідомлює, наскільки важливо зараз підтримувати вигідні відносини між Китаєм і західними сторонами, при цьому визнаючи величезні потенційні витрати реального конфлікту для всіх учасників», – зазначив Петреус.
Девід Петреус – американський генерал, командувач Центрального командування США (2008-2010). Був командувачем багатонаціональних сил в Іраку з лютого 2007 по вересень 2008 року. З липня 2010 року до липня 2011 року командувач силами США та НАТО в Афганістані. З вересня 2011 року по 9 листопада 2012 року обіймав посаду директора ЦРУ.