Президента просят надавить на силовиков из-за преступлений должностных лиц Днепровского университета

Речь идет о систематических правонарушениях в ДНУ, которые несколько лет подряд не расследуют правоохранительные органы Днепра.

Речь идет о систематических правонарушениях в ДНУ, которые несколько лет подряд не расследуют правоохранительные органы Днепра. «Мы обращались в Национальную полицию, в ГБР, в офис Генерального прокурора, чтобы силовики расследовали преступления должностных лиц ДНУ. Обратной связи нет», – поясняет причину Обращения к Владимиру Зеленскому глава общественной организации Южного региона «Украинский комитет по борьбе с коррупцией» Анатолий Шевченко.

Полиция Днепра уклоняется от расследования кражи деканом ДНУ

По его словам, в прошлом году суд своим решением обязал полицию Днепра расследовать, выявленные журналистами хищения в ДНУ.

Суд обязал полицию расследовать финансовые схемы в Днепровском университете

Но полиция уклоняется от расследования.

Как администрация Днепровского национального университета зарабатывает на студентах

Аналогичная ситуация сложилась с не расследованием фальсификации дипломов ДНУ. «В течение 2014-2015 гг. должностные лица экономического факультета Днепропетровского национального университета им О. Гончара вносили ложные сведения в официальные документы по сдаче экзаменов и защите дипломных работ. В дальнейшем это дало возможность получить дипломы государственного образца трем студентам, которые в течение учебного года отсутствовали на занятиях – в это время они находились за границей», – говорит общественник.

Офис Генерального прокурора должен заняться фальсификацией дипломов в ДНУ

Анатолий Шевченко подчеркивает, что Президент уполномочен назначать и увольнять Генерального прокурора, главу СБУ. «Следовательно, он может спросить с Офиса Генерального прокурора, как с контролирующего органа, почему силовики не обращают внимание на систематические преступления должностных лиц государственного ВУЗа», – констатирует общественник.

В Обращение к Президенту общественники отметили факты правонарушений в ДНУ за последние 6 лет. В частности, как не по назначению расходовались средства студенческого совета, по завышенным ценам закупались кондиционеры для университета, как закупалась телефонная связь для ДНУ у компании олигарха без конкурса, как от студентов требовали выкупать дипломы, как завышались цены на проживание в общежитиях для студентов, как выплачивалась больше года зарплата лаборантам, которые не посещали свое рабочее место и т.д.

В Украине не расследуют старые коррупционные схемы в системе образования, – общественник