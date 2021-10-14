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07:18 27 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Усиливает действие наркотиков: в теле Полякова обнаружили еще одно вещество

В организме умершего народного депутата Антона Полякова кроме метадона и алкоголя нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в ефире программы на hromadske.

«Мы завершили одну из экспертиз. И точно можем сказать, что это метадон с примесью димедрола. По-простому говоря, это так называемый «уличный метадон», – сказал Енин.

По его словам, димедрол применяют для усиления действия наркотического вещества.

Представитель МВД уточнил, что просто так в аптеке димедрол купить нельзя, поэтому правоохранители предполагают, что его купили не в официальной аптечной сети.

По словам Енина, следствие продолжается, поэтому комментировать, откуда это вещество попало в организм Полякова – преждевременно.

Первый заместитель главы МВД уточнил, что до сих пор нет доказательств насильственной смерти Полякова, однако следствие не исключает такую ​​версию.

Ранее Власти.нет сообщали:

  • Народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Такси, в котором он ехал, остановили полицейские за нарушение ПДД. В салоне они увидели депутата в бессознательном состоянии. Копы вызвали скорую и попытались оказать помощь самостоятельно. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.

  • В результате вскрытия выяснилось, что результатом смерти стала острая ишемическая болезнь сердца. Однако правоохранители назначили еще ряд экспертиз.

  • Представитель МВД заявил, что экспертиза обнаружила в теле Полякова небольшое количество алкоголя и вещество метадон. Следствие не исключает, что народного депутата могли отравить.

  • Позже в МВД рассказали, что таксист вовсе не случайно подобрал нардепа Антона Полякова, некоторое время ездил с ним по городу, а в их компании был еще один человек, который является свидетелем.

  • В сети опубликовали кадры с камеры видеонаблюдения в кафе, где ужинал народный депутат Антон Поляков, и видео с нагрудной камеры полицейского, который оказывал ему помощь.

  • При осмотре личных вещей нардепа Антона Полякова после его смерти правоохранители обнаружили два катетера с неизвестным коричневым веществом и значительную сумму денег.

Источник:
Тэги: МВД, Смерть Полякова, Антон Поляков, евгений Енин
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