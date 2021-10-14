Усиливает действие наркотиков: в теле Полякова обнаружили еще одно вещество
В организме умершего народного депутата Антона Полякова кроме метадона и алкоголя нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в ефире программы на hromadske.
«Мы завершили одну из экспертиз. И точно можем сказать, что это метадон с примесью димедрола. По-простому говоря, это так называемый «уличный метадон», – сказал Енин.
По его словам, димедрол применяют для усиления действия наркотического вещества.
Представитель МВД уточнил, что просто так в аптеке димедрол купить нельзя, поэтому правоохранители предполагают, что его купили не в официальной аптечной сети.
По словам Енина, следствие продолжается, поэтому комментировать, откуда это вещество попало в организм Полякова – преждевременно.
Первый заместитель главы МВД уточнил, что до сих пор нет доказательств насильственной смерти Полякова, однако следствие не исключает такую версию.
Ранее Власти.нет сообщали:
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Народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Такси, в котором он ехал, остановили полицейские за нарушение ПДД. В салоне они увидели депутата в бессознательном состоянии. Копы вызвали скорую и попытались оказать помощь самостоятельно. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.
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