НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
09:55 08 Января 2022 Просмотров 494   КомментариевКомментарии

Находится в стране: Назарбаев впервые отреагировал на происходящее в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала массовых протестов и беспорядков отреагировал на происходящее в стране.

Назарбаев якобы не покидал страну

Об этом сообщил Telegram-канал Orda со ссылкой на пресс-секретаря экс-главы государства Айдоса Укибая.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, Назарбаев поддерживает все действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», – заявил Укибай.

Он также уточнил, что Назарбаев находится в столице Казахстана, и попросил не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию.

Кроме того, пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко сообщила, что он обсудил ситуацию в Казахстане с Назарбаевым.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 7 января провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В ходе разговора собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане», – сказано в сообщении.

Напомним, Назарбаев до 2019 года правил страной в течение 30 лет, за ним официально закреплен статус елбасы – первого президента и лидера нации.

Как ранее сообщали Власти:

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Казахстан, Нурсултан Назарбаев
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.01.2022 12:27
Секретный самолет из Нурсултана приземлился в Дубае, где семья Назарбаева владеет недвижимостью
ТОР
13.02.2020 15:36
Внук Назарбаева попросил политубежища в Великобритании
ТОР
12.10.2019 08:28
Назарбаев объяснил, почему ушел в отставку
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Берлинскому учителю-каннибалу дали пожизненный срок за убийство

11:30 Мир

Находится в стране: Назарбаев впервые отреагировал на происходящее в Казахстане

09:55 Мир

В МИД России назвали хамством слова госсекретаря США о русских

09:45 Мир

Ночные перестрелки и оцепление зданий: что происходит в Казахстане на утро 8 января

08:41 Мир

Штамм «Омикрон» не относится к категории «легких», — ВОЗ

18:05 0

В Атлантике британский военный корабль столкнулся с российской подлодкой

12:18 Мир

Использовали специальные винтовки: власти Казахстана заявили о снайперских группах у протестующих

10:11 Мир

Россия перебрасывает войска в Казахстан с трех аэродромов

09:16 Мир

В появлении “Омикрона” виновата мышь: что с ней было не так

00:43 Мир

В США сразу два счастливчика сорвали джекпот в $632 миллиона

23:17 Мир

Как Готэм из “Джокера”: опубликовано видео Алматы, зачищаемого силовиками

16:32 Украина

Новости | NetGameSlots.com