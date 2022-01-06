Находится в стране: Назарбаев впервые отреагировал на происходящее в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала массовых протестов и беспорядков отреагировал на происходящее в стране.

Назарбаев якобы не покидал страну



Об этом сообщил Telegram-канал Orda со ссылкой на пресс-секретаря экс-главы государства Айдоса Укибая.

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По его словам, Назарбаев поддерживает все действия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Елбасы призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», – заявил Укибай.

Он также уточнил, что Назарбаев находится в столице Казахстана, и попросил не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию.

Кроме того, пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко сообщила, что он обсудил ситуацию в Казахстане с Назарбаевым.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 7 января провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В ходе разговора собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане», – сказано в сообщении.

Напомним, Назарбаев до 2019 года правил страной в течение 30 лет, за ним официально закреплен статус елбасы – первого президента и лидера нации.

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Тэги: Казахстан, Нурсултан Назарбаев